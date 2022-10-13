Свердловчанка через суд заставила «Уральские авиалинии» вернуть деньги за билеты из-за болезни детей

14 октября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» попытались обжаловать решение суда, но безуспешно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Свердловской области Наталья подала в суд на авиакомпанию «Уральские авиалинии», которая отказывалась возвращать деньги за билеты. Перед полетом дети женщины заболели, из-за чего семья не смогла улететь во Владивосток. Об удовлетворенном иске женщины сообщает Свердловский областной суд. «Летом 2021 года Наталья Н. вместе с семьей собиралась во Владивосток. Женщина приобрела в „Уральских авиалиниях“ по промотарифу четыре билета по маршруту „Екатеринбург- Владивосток“ и обратно. Полет должен был состояться в августе того же года. Но поездка сорвалась, так как возникли проблемы со здоровьем у детей Натальи, имеющих группу инвалидности», — сообщает пресс-служба суда. Женщина заблаговременно сообщила в «Уральские авиалинии», что не может улететь по причине болезни детей и потребовала вернуть 131 тысячу рублей, но получила отказ. Тогда свердловчанка обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга и заявила, что хочет вернуть деньги за билеты, взыскать неустойку за нарушение срока выполнения требований потребителя, компенсацию морального вреда. Дополнительно к этому женщина попросила оштрафовать компанию за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. «В суде авиаперевозчик пояснил, что согласно Приказу Минтранса России от 28.06.2007 N82 Наталья должна была представить медицинские документы, подтверждающие наличие у детей противопоказаний к полету на дату отправления воздушного судна, указанную в билете, но этого не сделала», — заявили представители Свердловского областного суда. Однако суд встал на сторону женщины и обязал «Уральские авиалинии» вернуть истцу провозную плату в размере 129 660 рублей и взыскал госпошлину в доход местного бюджета в размере 3 793 рублей 20 копеек. Авиакомпания попыталась обжаловать решение суда. Однако вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» заплатила 212 тысяч рублей свердловчанке, которая не смогла вылететь из аэропорта из-за отказа сотрудников брать в салон самолета ее собаку. На месте регистрации женщине отказали в оформлении посадочных документов: сотрудники пояснили, что собака не подходит под условия перевозки. В возврате денег за авиабилеты было также отказано.

Жительница Свердловской области Наталья подала в суд на авиакомпанию «Уральские авиалинии», которая отказывалась возвращать деньги за билеты. Перед полетом дети женщины заболели, из-за чего семья не смогла улететь во Владивосток. Об удовлетворенном иске женщины сообщает Свердловский областной суд. «Летом 2021 года Наталья Н. вместе с семьей собиралась во Владивосток. Женщина приобрела в „Уральских авиалиниях“ по промотарифу четыре билета по маршруту „Екатеринбург- Владивосток“ и обратно. Полет должен был состояться в августе того же года. Но поездка сорвалась, так как возникли проблемы со здоровьем у детей Натальи, имеющих группу инвалидности», — сообщает пресс-служба суда. Женщина заблаговременно сообщила в «Уральские авиалинии», что не может улететь по причине болезни детей и потребовала вернуть 131 тысячу рублей, но получила отказ. Тогда свердловчанка обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга и заявила, что хочет вернуть деньги за билеты, взыскать неустойку за нарушение срока выполнения требований потребителя, компенсацию морального вреда. Дополнительно к этому женщина попросила оштрафовать компанию за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. «В суде авиаперевозчик пояснил, что согласно Приказу Минтранса России от 28.06.2007 N82 Наталья должна была представить медицинские документы, подтверждающие наличие у детей противопоказаний к полету на дату отправления воздушного судна, указанную в билете, но этого не сделала», — заявили представители Свердловского областного суда. Однако суд встал на сторону женщины и обязал «Уральские авиалинии» вернуть истцу провозную плату в размере 129 660 рублей и взыскал госпошлину в доход местного бюджета в размере 3 793 рублей 20 копеек. Авиакомпания попыталась обжаловать решение суда. Однако вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» заплатила 212 тысяч рублей свердловчанке, которая не смогла вылететь из аэропорта из-за отказа сотрудников брать в салон самолета ее собаку. На месте регистрации женщине отказали в оформлении посадочных документов: сотрудники пояснили, что собака не подходит под условия перевозки. В возврате денег за авиабилеты было также отказано.