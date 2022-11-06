На Некрасовском мосту Кургана начнут ездить автобусы

07 ноября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Автобусам по мосту было ездить запрещено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на Некрасовском мосту с 8 ноября возобновят движение автобусов. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Для удобства горожан с 8 ноября по Некрасовскому путепроводу будет возобновлено движение общественного транспорта. <…> В ближайшее время с учетом погодных условий на Некрасовском путепроводе будет нанесена разметка», — указано в сообщении. С учетом изменений автобусы будут следовать следующим образом: № 5, 13, 20, 31, 301, 304, 307, 308, 309, 312, 316, 318, 320, 321,324, 327, 331, 391, 396, 403 — пр. Машиностроителей, ул. Пролетарская и далее по маршрутам;

№ 12, 19, 311, 360, 365, 353 —пр. Машиностроителей, ул. Пролетарская, Гоголя и далее по своим маршрутам, временно установленным на период проведения ремонтных работ на ул. Коли Мяготина. Некрасовский мост планируют полностью отремонтировать до конца года. Ранее планировалось, что мост отремонтируют до 30 октября.

В Кургане на Некрасовском мосту с 8 ноября возобновят движение автобусов. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Для удобства горожан с 8 ноября по Некрасовскому путепроводу будет возобновлено движение общественного транспорта. <…> В ближайшее время с учетом погодных условий на Некрасовском путепроводе будет нанесена разметка», — указано в сообщении. С учетом изменений автобусы будут следовать следующим образом: Некрасовский мост планируют полностью отремонтировать до конца года. Ранее планировалось, что мост отремонтируют до 30 октября.