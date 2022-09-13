13 сентября 2022

Мэр Кургана назвала дату окончательного открытия Некрасовского моста. Видео

В Кургане Некрасовской мост откроют в конце октября
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Некрасовский мост. Курган, ремонтные работы, ремонт моста, некрасовский мост, мост некрасова
С конца августа на Некрасовском мосту открыли двухполосное движение Фото:

В Кургане до 30 октября планируют завершить все работы на Некрасовском мосту. Об этом сообщила мэр Кургана Елена Ситникова.

«Срок окончания контракта у нас — 30 октября 2022 года. Поэтому до 30 октября мы планируем завершить все работы на Некрасовском мосту. Полностью его открыть», — рассказала Ситникова в видеоролике Центра управления регионом Курганской области, опубликованном в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Глава города отметила, что по мосту будет удобно не только ездить, но и ходить пешком. При этом она напомнила, что пока объект является строительной площадкой, поэтому попросила пешеходов до конца ремонта пользоваться другими путями.

С конца августа на Некрасовском мосту открыли двухполосное движение. Грузовикам по мосту пока ездить запрещено.

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В Кургане до 30 октября планируют завершить все работы на Некрасовском мосту. Об этом сообщила мэр Кургана Елена Ситникова. «Срок окончания контракта у нас — 30 октября 2022 года. Поэтому до 30 октября мы планируем завершить все работы на Некрасовском мосту. Полностью его открыть», — рассказала Ситникова в видеоролике Центра управления регионом Курганской области, опубликованном в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Глава города отметила, что по мосту будет удобно не только ездить, но и ходить пешком. При этом она напомнила, что пока объект является строительной площадкой, поэтому попросила пешеходов до конца ремонта пользоваться другими путями. С конца августа на Некрасовском мосту открыли двухполосное движение. Грузовикам по мосту пока ездить запрещено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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