В Кургане Некрасовской мост откроют в конце октября

С конца августа на Некрасовском мосту открыли двухполосное движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до 30 октября планируют завершить все работы на Некрасовском мосту. Об этом сообщила мэр Кургана Елена Ситникова.

«Срок окончания контракта у нас — 30 октября 2022 года. Поэтому до 30 октября мы планируем завершить все работы на Некрасовском мосту. Полностью его открыть», — рассказала Ситникова в видеоролике Центра управления регионом Курганской области, опубликованном в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Глава города отметила, что по мосту будет удобно не только ездить, но и ходить пешком. При этом она напомнила, что пока объект является строительной площадкой, поэтому попросила пешеходов до конца ремонта пользоваться другими путями.

С конца августа на Некрасовском мосту открыли двухполосное движение. Грузовикам по мосту пока ездить запрещено.