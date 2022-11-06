Губернатор Шумков заявил о продлении ремонта Некрасовского моста

07 ноября 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

По словам губернатора Вадима Шумкова, мост должны отремонтировать до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что Некрасовский мост в столице региона планируют полностью отремонтировать до конца года. Об этом он сообщил 7 ноября во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее планировалось, что мост полностью отремонтируют до конца октября. «Заканчивается до конца года капитальный ремонт Некрасовского моста. В мае следующего года будет сдан мост Кировский. Одновременно сейчас заключены контракты на ремонт еще двух мостов. Это по [улице] Бурова-Петрова и Чеховского моста», — рассказал Шумков. 30 октября Некрасовский мост полностью открыли для движения транспорта. При этом на объекте продолжились работы по ремонту тротуаров. Ранее мэр Кургана Елена Ситникова сообщала, что до 30 октября на мосту планируют завершить все работы.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что Некрасовский мост в столице региона планируют полностью отремонтировать до конца года. Об этом он сообщил 7 ноября во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее планировалось, что мост полностью отремонтируют до конца октября. «Заканчивается до конца года капитальный ремонт Некрасовского моста. В мае следующего года будет сдан мост Кировский. Одновременно сейчас заключены контракты на ремонт еще двух мостов. Это по [улице] Бурова-Петрова и Чеховского моста», — рассказал Шумков. 30 октября Некрасовский мост полностью открыли для движения транспорта. При этом на объекте продолжились работы по ремонту тротуаров. Ранее мэр Кургана Елена Ситникова сообщала, что до 30 октября на мосту планируют завершить все работы.