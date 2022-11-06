Жительница Саратова нашла в Екатеринбурге свою биологическую мать спустя 38 лет

07 ноября 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Вера (слева) и ее родная мама Любовь (справа) встретились в студии НТВ впервые Фото: скриншот из передачи «ДНК» на НТВ Жительница Саратовской области Вера Андреева, которую оставили в роддоме 38 лет назад, нашла свою биологическую мать, родных сестер и брата в Екатеринбурге благодаря телепередаче. Женщина отказалась от ребенка из-за мужа, который поставил ей такое условие. Своей историей свердловчанка и саратовчанка поделились в эфире остросоциального ток-шоу «ДНК» на канале НТВ. «Я начала уже узнавать информацию после смерти [приемной] мамы (женщина скончалась год назад — прим. ред.). И все родственники сказали, что я приемный ребенок в семье и родилась в Екатеринбурге в 1983 году, мать биологическую зовут Любовь», — рассказала Вера Андреева. По ее словам, после этого она решила найти своих настоящих родственников, узнать национальность и реальную дату рождения. Как призналась биологическая мать Веры — Любовь Ибрагимова, она оставила девочку в роддоме из-за мужчины. «У меня была очень тяжелая ситуация: я была одна и у меня [уже] была дочка на руках, никакой надежды не было. Я была беременна, на третьем месяце, когда познакомилась с будущим мужем. Он сказал, что может взять меня с одним ребенком, с двумя — нет», — сообщила женщина. После этого Ибрагимова отказалась от дочки и пояснила свое решение тем, что если бы она оставила ребенка, ей нечем было бы кормить старшую дочь Юлю. Однако спустя неделю Любовь вернулась за девочкой, но ей ее не отдали. Затем женщина оставила идею забрать родную дочь домой. Спустя 38 лет в рамках передачи Вере и ее биологической матери Любви удалось встретиться и выяснить, что согласно результату ДНК-теста их родство составляет около 99%. Ранее жительница Асбеста Карина Филиппова, попавшая в детский дом после смерти отца в 1988-м году, нашла родственников спустя 44 года. В 2004 году она оставляла заявку на сайте передачи «Жди меня».

Жительница Саратовской области Вера Андреева, которую оставили в роддоме 38 лет назад, нашла свою биологическую мать, родных сестер и брата в Екатеринбурге благодаря телепередаче. Женщина отказалась от ребенка из-за мужа, который поставил ей такое условие. Своей историей свердловчанка и саратовчанка поделились в эфире остросоциального ток-шоу «ДНК» на канале НТВ. «Я начала уже узнавать информацию после смерти [приемной] мамы (женщина скончалась год назад — прим. ред.). И все родственники сказали, что я приемный ребенок в семье и родилась в Екатеринбурге в 1983 году, мать биологическую зовут Любовь», — рассказала Вера Андреева. По ее словам, после этого она решила найти своих настоящих родственников, узнать национальность и реальную дату рождения. Как призналась биологическая мать Веры — Любовь Ибрагимова, она оставила девочку в роддоме из-за мужчины. «У меня была очень тяжелая ситуация: я была одна и у меня [уже] была дочка на руках, никакой надежды не было. Я была беременна, на третьем месяце, когда познакомилась с будущим мужем. Он сказал, что может взять меня с одним ребенком, с двумя — нет», — сообщила женщина. После этого Ибрагимова отказалась от дочки и пояснила свое решение тем, что если бы она оставила ребенка, ей нечем было бы кормить старшую дочь Юлю. Однако спустя неделю Любовь вернулась за девочкой, но ей ее не отдали. Затем женщина оставила идею забрать родную дочь домой. Спустя 38 лет в рамках передачи Вере и ее биологической матери Любви удалось встретиться и выяснить, что согласно результату ДНК-теста их родство составляет около 99%. Ранее жительница Асбеста Карина Филиппова, попавшая в детский дом после смерти отца в 1988-м году, нашла родственников спустя 44 года. В 2004 году она оставляла заявку на сайте передачи «Жди меня».