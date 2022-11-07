CNBC: Украина теряет последние средства для противостояния России

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У Украины заканчиваются снаряды для ПВО, сообщает издание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина рискует исчерпать средства ПВО и нуждается в срочной помощи Запада для противостояния России в зоне СВО. Об этом сообщило издание CNBC.

«Украина рискует исчерпать средства противовоздушной обороны и нуждается в срочной помощи Запада, чтобы защитить себя, заявили 7 ноября аналитики Королевского института объединенных служб», — сообщает издание в своем материале, ссылаясь на военных аналитиков. Уточняется, что если у Украины закончатся снаряды для ПВО, то ей «просто будет нечем отбиваться от дронов-камикадзе».

Спецоперация на Украине началась в феврале 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Украина начала требовать военную поддержку от стран Запада. Из-за постоянной военной помощи и обратного эффекта от санкций страны Запада повязли в энергетическом кризисе.

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Украина рискует исчерпать средства ПВО и нуждается в срочной помощи Запада для противостояния России в зоне СВО. Об этом сообщило издание CNBC. «Украина рискует исчерпать средства противовоздушной обороны и нуждается в срочной помощи Запада, чтобы защитить себя, заявили 7 ноября аналитики Королевского института объединенных служб», — сообщает издание в своем материале, ссылаясь на военных аналитиков. Уточняется, что если у Украины закончатся снаряды для ПВО, то ей «просто будет нечем отбиваться от дронов-камикадзе». Спецоперация на Украине началась в феврале 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Украина начала требовать военную поддержку от стран Запада. Из-за постоянной военной помощи и обратного эффекта от санкций страны Запада повязли в энергетическом кризисе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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