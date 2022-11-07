CNBC: Украина теряет последние средства для противостояния России

07 ноября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

У Украины заканчиваются снаряды для ПВО, сообщает издание Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина рискует исчерпать средства ПВО и нуждается в срочной помощи Запада для противостояния России в зоне СВО. Об этом сообщило издание CNBC. «Украина рискует исчерпать средства противовоздушной обороны и нуждается в срочной помощи Запада, чтобы защитить себя, заявили 7 ноября аналитики Королевского института объединенных служб», — сообщает издание в своем материале, ссылаясь на военных аналитиков. Уточняется, что если у Украины закончатся снаряды для ПВО, то ей «просто будет нечем отбиваться от дронов-камикадзе». Спецоперация на Украине началась в феврале 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Украина начала требовать военную поддержку от стран Запада. Из-за постоянной военной помощи и обратного эффекта от санкций страны Запада повязли в энергетическом кризисе.

Украина рискует исчерпать средства ПВО и нуждается в срочной помощи Запада для противостояния России в зоне СВО. Об этом сообщило издание CNBC. «Украина рискует исчерпать средства противовоздушной обороны и нуждается в срочной помощи Запада, чтобы защитить себя, заявили 7 ноября аналитики Королевского института объединенных служб», — сообщает издание в своем материале, ссылаясь на военных аналитиков. Уточняется, что если у Украины закончатся снаряды для ПВО, то ей «просто будет нечем отбиваться от дронов-камикадзе». Спецоперация на Украине началась в феврале 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Украина начала требовать военную поддержку от стран Запада. Из-за постоянной военной помощи и обратного эффекта от санкций страны Запада повязли в энергетическом кризисе.