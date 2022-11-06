Умер судебный пристав, спасший курганца от приступа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане умер младший судебный пристав младший лейтенант Денис Скорлевицкий, который в апреле спас курганца от приступа эпилепсии. Об этом сообщается на официальном сайте управления федеральной службы судебных приставов.

«УФССП России по Курганской области с прискорбием сообщает, что 5 ноября на 38-м году жизни скончался наш коллега — младший судебный пристав по ОУПДС Денис Скорлевицкий. За 10 лет работы в зауральском Управлении Денис Александрович проявил себя, как профессиональный и неравнодушный сотрудник», — сообщается на сайте.

Приставы сообщают, что Скорлевицкий умер после продолжительной болезни. Сам пристав работал в отделе обеспечения порядка деятельности областного, арбитражного и городского судов. Денис Скорлевицкий родился в р. п. Варгаши Курганской области. На службу судебных приставов пришел в 2012 году. Скорлевицкий был награжден медалью ФССП России «За службу» III степени.

Ранее URA.RU писало, что судебный пристав спас курганца от приступа эпилепсии. Мужчина находился на приеме в ведомстве, расположенном рядом с районным отделом судебных приставов, когда ему внезапно стало плохо. Пристав оказал курганцу первую помощь и вызвал врачей.