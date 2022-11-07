В Пермском крае прокуратура обязала власти создать похоронную службу

Прокуратура через суд обязала чиновников создать похоронную службу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Добрянский районный суд Пермского края обязал администрацию городского округа создать и организовать работу специализированной службы по вопросам похоронного дела. Таким образом было удовлетворено требование прокуратуры, которая выявила нарушения в работе чиновников.

«Прокуратура Добрянки летом текущего года проверила соблюдение законодательства о погребении и похоронном деле в деятельности администрации городского округа. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что органы местного самоуправления бездействовали в решении вопроса, не принимая мер по созданию специализированной службы на территории муниципального образования», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

По результатам проверки главе администрации внесли представление. Оно было рассмотрено, но чиновники не устранили выявленные нарушения. В связи с этим прокуратурой в суд был направлен соответствующий иск. В итоге требования надзорного ведомства были удовлетворены. Суд обязал администрацию муниципалитета решить вопрос с организацией специализированной службы похоронного дела до 2 февраля 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Пермского края потребовала ужесточить приговор по делу о срыве стройки. Надзорное ведомство посчитало слишком мягким приговор, вынесенный в отношении председателя двух пермских жилищных кооперативов.