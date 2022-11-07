В Пермском крае прокуратура обязала власти создать похоронную службу

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Некрасовский рынок. Курган, ритуальные услуги, похороны, похоронный венок
Прокуратура через суд обязала чиновников создать похоронную службу Фото:

Добрянский районный суд Пермского края обязал администрацию городского округа создать и организовать работу специализированной службы по вопросам похоронного дела. Таким образом было удовлетворено требование прокуратуры, которая выявила нарушения в работе чиновников.

«Прокуратура Добрянки летом текущего года проверила соблюдение законодательства о погребении и похоронном деле в деятельности администрации городского округа. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что органы местного самоуправления бездействовали в решении вопроса, не принимая мер по созданию специализированной службы на территории муниципального образования», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

По результатам проверки главе администрации внесли представление. Оно было рассмотрено, но чиновники не устранили выявленные нарушения. В связи с этим прокуратурой в суд был направлен соответствующий иск. В итоге требования надзорного ведомства были удовлетворены. Суд обязал администрацию муниципалитета решить вопрос с организацией специализированной службы похоронного дела до 2 февраля 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Пермского края потребовала ужесточить приговор по делу о срыве стройки. Надзорное ведомство посчитало слишком мягким приговор, вынесенный в отношении председателя двух пермских жилищных кооперативов.

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Добрянский районный суд Пермского края обязал администрацию городского округа создать и организовать работу специализированной службы по вопросам похоронного дела. Таким образом было удовлетворено требование прокуратуры, которая выявила нарушения в работе чиновников. «Прокуратура Добрянки летом текущего года проверила соблюдение законодательства о погребении и похоронном деле в деятельности администрации городского округа. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что органы местного самоуправления бездействовали в решении вопроса, не принимая мер по созданию специализированной службы на территории муниципального образования», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. По результатам проверки главе администрации внесли представление. Оно было рассмотрено, но чиновники не устранили выявленные нарушения. В связи с этим прокуратурой в суд был направлен соответствующий иск. В итоге требования надзорного ведомства были удовлетворены. Суд обязал администрацию муниципалитета решить вопрос с организацией специализированной службы похоронного дела до 2 февраля 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Пермского края потребовала ужесточить приговор по делу о срыве стройки. Надзорное ведомство посчитало слишком мягким приговор, вынесенный в отношении председателя двух пермских жилищных кооперативов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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