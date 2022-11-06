В городах ЯНАО отменят праздничные салюты в новогоднюю ночь

Отмена праздничных салютов в ЯНАО связана с проведением специальной военной операции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Надыме, Тарко-Сале, Губкинском и Новом Уренгое (ЯНАО) будут отменены новогодние фейерверки, а также исключены дополнительные закупки на праздничные украшения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах муниципалитетов.

«В Надыме не будут проводиться новогодние салюты. Город украсят новогодние композиции, приобретенные в прошлые годы и несколько украшений, контракты на поставку которых были заключены в начале осени», — рассказали в администрации города. Большинство населенных пунктов также воспользуются прошлогодними украшениями. Без изменений и отмены останутся ледовые городки, детские елки и утренники.

Источник в одном из муниципалитетов на условиях анонимности связал отмену части новогодних торжеств с проведением специальной военной операции. «Пока не самое лучшее время для праздничных фейерверков, пусть даже и в новогоднюю ночь», — отметил собеседник. А в пресс-службе Нового Уренгоя обратили внимание на тот факт, что в городе не было салюта на Новый год и в прошлые годы.

На данный момент праздничный салют смогут увидеть жители Салехарда и Муравленко. «Это связано с тем, что муниципальные контракты на новогоднюю иллюминацию были заключены летом», — объяснили свое решение в администрации Муравленко.

Ранее URA.RU сообщало, власти ЯНАО потратили полтора миллиона на украшения VIP-гостиницы. Начальная цена контракта составляла 2 380 554 рублей, а аукцион выиграла компания, предложившая за светодиодные конструкции 1 490 000 рублей.