Путин раскрыл, сколько мобилизованных находятся в зоне спецоперации

Путин: в зоне СВО сейчас находятся до 80 тысяч мобилизованных

07 ноября 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Путин сообщил, что 50 тысяч человек находятся в боевых подразделениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации сейчас находятся около 80 тысяч мобилизованных граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион. «У нас сейчас тысяч 50 [человек} находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне [проведения СВО]. Остальные все — на полигонах», — рассказал Путин. Трансляция ведется в эфире «России 24». Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В конце октября призыв закончился. Как сообщал российский лидер, число мобилизованных в Российской Федерации составило 318 тысяч человек, так как на фронт идут добровольцы. Также сообщалось, что российским военнослужащим установлена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

В зоне спецоперации сейчас находятся около 80 тысяч мобилизованных граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион. «У нас сейчас тысяч 50 [человек} находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне [проведения СВО]. Остальные все — на полигонах», — рассказал Путин. Трансляция ведется в эфире «России 24». Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В конце октября призыв закончился. Как сообщал российский лидер, число мобилизованных в Российской Федерации составило 318 тысяч человек, так как на фронт идут добровольцы. Также сообщалось, что российским военнослужащим установлена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.