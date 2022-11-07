Путин раскрыл, сколько мобилизованных находятся в зоне спецоперации

Путин: в зоне СВО сейчас находятся до 80 тысяч мобилизованных
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин сообщил, что 50 тысяч человек находятся в боевых подразделениях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации сейчас находятся около 80 тысяч мобилизованных граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион.

«У нас сейчас тысяч 50 [человек} находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне [проведения СВО]. Остальные все — на полигонах», — рассказал Путин. Трансляция ведется в эфире «России 24».

Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В конце октября призыв закончился. Как сообщал российский лидер, число мобилизованных в Российской Федерации составило 318 тысяч человек, так как на фронт идут добровольцы. Также сообщалось, что российским военнослужащим установлена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

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В зоне спецоперации сейчас находятся около 80 тысяч мобилизованных граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион. «У нас сейчас тысяч 50 [человек} находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне [проведения СВО]. Остальные все — на полигонах», — рассказал Путин. Трансляция ведется в эфире «России 24». Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В конце октября призыв закончился. Как сообщал российский лидер, число мобилизованных в Российской Федерации составило 318 тысяч человек, так как на фронт идут добровольцы. Также сообщалось, что российским военнослужащим установлена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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