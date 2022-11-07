Al Shorouq: у России появился новый союзник

У России появился новый союзник — Алжир подал заявку на вступление в БРИКС
Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом пишет алжирская газета Al Shorouq.
«Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», — заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, ее слова приводит издание. Алжир изъявлял готовность вступить в организацию в августе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России много друзей по всему мир. Об этом российский лидер рассказал в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». В настоящий момент в состав БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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