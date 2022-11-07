Al Shorouq: у России появился новый союзник

Al Shorouq: Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

07 ноября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

У России появился новый союзник — Алжир подал заявку на вступление в БРИКС Фото: Александр Мамаев © URA.RU Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом пишет алжирская газета Al Shorouq. «Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», — заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, ее слова приводит издание. Алжир изъявлял готовность вступить в организацию в августе. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России много друзей по всему мир. Об этом российский лидер рассказал в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». В настоящий момент в состав БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом пишет алжирская газета Al Shorouq. «Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», — заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, ее слова приводит издание. Алжир изъявлял готовность вступить в организацию в августе. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России много друзей по всему мир. Об этом российский лидер рассказал в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». В настоящий момент в состав БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.