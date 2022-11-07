Al Shorouq: у России появился новый союзник

Al Shorouq: Алжир подал заявку на вступление в БРИКС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Саммит Россия-ЕС. Пресс-конференция. Екатеринбург, рукопожатие, херман ван ромпей, саммит рф-ес, путин владимир
У России появился новый союзник — Алжир подал заявку на вступление в БРИКС Фото:

Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом пишет алжирская газета Al Shorouq.

«Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», — заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, ее слова приводит издание. Алжир изъявлял готовность вступить в организацию в августе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России много друзей по всему мир. Об этом российский лидер рассказал в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». В настоящий момент в состав БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом пишет алжирская газета Al Shorouq. «Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», — заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, ее слова приводит издание. Алжир изъявлял готовность вступить в организацию в августе. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России много друзей по всему мир. Об этом российский лидер рассказал в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». В настоящий момент в состав БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...