В Офисе Зеленского оправдались за отказ от переговоров с Путиным

07 ноября 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Украина готова к переговорам, только сначала РФ должна вывести свои войска, заявил Михаил Подоляк Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров, однако для их проведения необходимо вывести войска РФ из зоны конфликта. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. «Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта. Сначала РФ выводит войска из Украины, а потом уже переговоры. Путин готов? Очевидно нет», — написал глава офиса в своем twitter аккаунте. Ранее 5 октября Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным. 26 октября Владимир Путин предложил Украине провести переговоры при посредничестве президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров, однако для их проведения необходимо вывести войска РФ из зоны конфликта. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. «Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта. Сначала РФ выводит войска из Украины, а потом уже переговоры. Путин готов? Очевидно нет», — написал глава офиса в своем twitter аккаунте. Ранее 5 октября Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным. 26 октября Владимир Путин предложил Украине провести переговоры при посредничестве президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.