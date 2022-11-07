07 ноября 2022
06 ноября 2022

В Миассе придумали план спасения собаки, попавшей в плотину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, плотина, водоспуск
Животное застряло на нижнем ярусе плотины (фото из архива) Фото:

В Миассе Челябинской области активисты придумали несколько вариантов спасения собаки, которая попала в ловушку дамбы у местного краеведческого музея. Видео лающего животного выложил на своей странице в соцсети путешественник Александр Пластков, желающий обойти несколько сотен городов и попить в каждом из них кофе.

«В Миассе собака с ошейником застряла на плотине возле краеведческого музея..... Проблема в том, что она не подпускает к себе никого. Я пытался спасти ее, но она хочет укусить, если тронуть пытаешься», — сообщил Пластков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях были предложены около десяти вариантов спасения животного. В первую очередь подписчики порекомендовали обратиться в МЧС, другие посоветовали позвонить местным зоозащитникам. Были и те, кто предложил скинуть собаку в воду, но это предложение не нашло поддержки.

«Все легко, дротиком стреляете, собака засыпает, и забираете ее. Главное — проконтролировать, чтобы в воду не упала», — написал в сообщениях Влад В.

Автор поста уточнил, что звонил в МЧС и выяснил, что там о собаке знают. По его словам, до него в ведомство обратились с аналогичной просьбой три человека. Путешественнику заявили, что это не профильное направление их работы.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Миассе Челябинской области активисты придумали несколько вариантов спасения собаки, которая попала в ловушку дамбы у местного краеведческого музея. Видео лающего животного выложил на своей странице в соцсети путешественник Александр Пластков, желающий обойти несколько сотен городов и попить в каждом из них кофе. «В Миассе собака с ошейником застряла на плотине возле краеведческого музея..... Проблема в том, что она не подпускает к себе никого. Я пытался спасти ее, но она хочет укусить, если тронуть пытаешься», — сообщил Пластков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В комментариях были предложены около десяти вариантов спасения животного. В первую очередь подписчики порекомендовали обратиться в МЧС, другие посоветовали позвонить местным зоозащитникам. Были и те, кто предложил скинуть собаку в воду, но это предложение не нашло поддержки. «Все легко, дротиком стреляете, собака засыпает, и забираете ее. Главное — проконтролировать, чтобы в воду не упала», — написал в сообщениях Влад В. Автор поста уточнил, что звонил в МЧС и выяснил, что там о собаке знают. По его словам, до него в ведомство обратились с аналогичной просьбой три человека. Путешественнику заявили, что это не профильное направление их работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...