Животное застряло на нижнем ярусе плотины (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе Челябинской области активисты придумали несколько вариантов спасения собаки, которая попала в ловушку дамбы у местного краеведческого музея. Видео лающего животного выложил на своей странице в соцсети путешественник Александр Пластков, желающий обойти несколько сотен городов и попить в каждом из них кофе.

«В Миассе собака с ошейником застряла на плотине возле краеведческого музея..... Проблема в том, что она не подпускает к себе никого. Я пытался спасти ее, но она хочет укусить, если тронуть пытаешься», — сообщил Пластков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях были предложены около десяти вариантов спасения животного. В первую очередь подписчики порекомендовали обратиться в МЧС, другие посоветовали позвонить местным зоозащитникам. Были и те, кто предложил скинуть собаку в воду, но это предложение не нашло поддержки.

«Все легко, дротиком стреляете, собака засыпает, и забираете ее. Главное — проконтролировать, чтобы в воду не упала», — написал в сообщениях Влад В.

Автор поста уточнил, что звонил в МЧС и выяснил, что там о собаке знают. По его словам, до него в ведомство обратились с аналогичной просьбой три человека. Путешественнику заявили, что это не профильное направление их работы.