В «Укрэнерго» порекомендовали готовиться к блэкауту на Украине

08 ноября 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Жителей предупредили о вероятности полного отключения электричества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине энергетики порекомендовали быть готовым к самому пессимистичному развитию событий, то есть полному отключению электричества. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. «Местные власти и энергетики должны готовится к наиболее пессимистическим сценариям, таким как блэкаут. Что мы и делаем. Насколько он вероятен, зависит от интенсивности ракетных обстрелов», — цитируют слова Кудрицкого из эфира всеукраинского телемарафона РИА Новости. По данным энергетиков, вероятность тотального отключения электричества зависит от интенсивности обстрела. Ранее The New York Times сообщал о том, что власти Киева планируют эвакуировать три миллиона жителей, чтобы полностью отключить электроэнергию в городе. Удары по инфраструктурным объектам Украины Вооруженные силы России начали наносить 10 октября, спустя двое суток после теракта на Крымском мосту. После повреждений энергообъектов на Украине начались веерные отключения электроэнергии.

На Украине энергетики порекомендовали быть готовым к самому пессимистичному развитию событий, то есть полному отключению электричества. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. «Местные власти и энергетики должны готовится к наиболее пессимистическим сценариям, таким как блэкаут. Что мы и делаем. Насколько он вероятен, зависит от интенсивности ракетных обстрелов», — цитируют слова Кудрицкого из эфира всеукраинского телемарафона РИА Новости. По данным энергетиков, вероятность тотального отключения электричества зависит от интенсивности обстрела. Ранее The New York Times сообщал о том, что власти Киева планируют эвакуировать три миллиона жителей, чтобы полностью отключить электроэнергию в городе. Удары по инфраструктурным объектам Украины Вооруженные силы России начали наносить 10 октября, спустя двое суток после теракта на Крымском мосту. После повреждений энергообъектов на Украине начались веерные отключения электроэнергии.