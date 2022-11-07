Премьер-министр Греции нашел «виновного» в росте цен во всем в мире

Премьер-министр Греции Мицотакис: в росте цен во всем мире «виноват» один лишь Путин

08 ноября 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Мицотакис убежден в своей правоте Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В росте цен во всем мире, а особенно в Греции якобы виноват президент России Владимир Путин. В этом убежден премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. «Нет „дороговизны Мицотакиса“, есть „дороговизна Путина“. Потому что если бы существовала „дороговизна Мицотакиса“, то были бы также „дороговизна Макрона“, „дороговизна Байдена“, „дороговизна Шольца“ и все другие аналогии», — высказал свое недовольство премьер Греции в интервью телеканалу ANT1. Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, почему правительство Греции не снижает НДС даже на некоторые товары первой необходимости, Кириакос Мицотакис снова обвинил в этом Путина, аргументируя тем, что «импортированная дороговизна является продуктом спецоперации». Ранее лидер США Джо Байден не смог убедить жителей своей страны в том, что во всем виноват лишь Владимир Путин. Китайское интернет-издание Asia Times опубликовало статью, в которой говорится, что Байден своей попыткой свалить повышение цен на Путина лишь укрепил убеждение избирателей, что в их невзгодах виноваты антироссийские санкции США и поддержка Киева.

В росте цен во всем мире, а особенно в Греции якобы виноват президент России Владимир Путин. В этом убежден премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. «Нет „дороговизны Мицотакиса“, есть „дороговизна Путина“. Потому что если бы существовала „дороговизна Мицотакиса“, то были бы также „дороговизна Макрона“, „дороговизна Байдена“, „дороговизна Шольца“ и все другие аналогии», — высказал свое недовольство премьер Греции в интервью телеканалу ANT1. Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, почему правительство Греции не снижает НДС даже на некоторые товары первой необходимости, Кириакос Мицотакис снова обвинил в этом Путина, аргументируя тем, что «импортированная дороговизна является продуктом спецоперации». Ранее лидер США Джо Байден не смог убедить жителей своей страны в том, что во всем виноват лишь Владимир Путин. Китайское интернет-издание Asia Times опубликовало статью, в которой говорится, что Байден своей попыткой свалить повышение цен на Путина лишь укрепил убеждение избирателей, что в их невзгодах виноваты антироссийские санкции США и поддержка Киева.