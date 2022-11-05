Asia Times: Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват Путин

06 ноября 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

Asia Times: Байден обвинил Путина в повышении цен в США, но американцы ему не поверили Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват президент России Владимир Путин. Статью об этом опубликовало китайское интернет-издание Asia Times. «Байден своей попыткой свалить повышение цен на Путина лишь укрепил убеждение избирателей, что в их невзгодах виноваты антироссийские санкции США и поддержка Киева», — пишет издание. Ранее Путин и Байден обменялись обвинениями в росте цен на Западе. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. В частности, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил Байдена в сильнейшем энергокризисе.

Президент США Джо Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват президент России Владимир Путин. Статью об этом опубликовало китайское интернет-издание Asia Times. «Байден своей попыткой свалить повышение цен на Путина лишь укрепил убеждение избирателей, что в их невзгодах виноваты антироссийские санкции США и поддержка Киева», — пишет издание. Ранее Путин и Байден обменялись обвинениями в росте цен на Западе. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. В частности, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил Байдена в сильнейшем энергокризисе.