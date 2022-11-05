05 ноября 2022

Asia Times: Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват Путин

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Asia Times: Байден обвинил Путина в повышении цен в США, но американцы ему не поверили Фото:

Президент США Джо Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват президент России Владимир Путин. Статью об этом опубликовало китайское интернет-издание Asia Times.

«Байден своей попыткой свалить повышение цен на Путина лишь укрепил убеждение избирателей, что в их невзгодах виноваты антироссийские санкции США и поддержка Киева», — пишет издание. Ранее Путин и Байден обменялись обвинениями в росте цен на Западе.

Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. В частности, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил Байдена в сильнейшем энергокризисе.

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Президент США Джо Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват президент России Владимир Путин. Статью об этом опубликовало китайское интернет-издание Asia Times. «Байден своей попыткой свалить повышение цен на Путина лишь укрепил убеждение избирателей, что в их невзгодах виноваты антироссийские санкции США и поддержка Киева», — пишет издание. Ранее Путин и Байден обменялись обвинениями в росте цен на Западе. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. В частности, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил Байдена в сильнейшем энергокризисе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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