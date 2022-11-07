Бастрыкин решил разобраться, почему дебошир из Свердловской области безнаказанно избивает людей

Агрессивный мужчина из Заречного (Свердловская область) избивает людей в своем городе, но при этом остается безнаказанным. Местные жители уже боятся выходить на улицу. После появления информации в соцсетях, дело взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СК РФ в telegram-канале.
«Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о противоправных действиях мужчины в Заречном в отношении местных жителей. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Дмитриевичу Надбитову провести процессуальную проверку по озвученным в публичном пространстве доводам с последующим докладом о ее результатах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что массовые обращения в ОВД не приносят результатов. Местные жители связывают это с тем, что отец дебошира ранее работал в полиции.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОВД по городу Заречный. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что жители Алапаевска живут в страхе из-за подростков, спаливших пенсионерку. Местные требуют принять меры в отношении младшего из них, который избежал наказания из-за того, что не достиг возраста уголовной ответственности.
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