Жители свердловского города живут в страхе из-за подростков, спаливших пенсионерку. Скрин

22 октября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Подростки, которых обвинили в поджоге пенсионерки, часто ведут себя агрессивно, рассказывают местные жители (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Алапаевска (Свердловская область) опасаются за жизни своих детей, обучающихся в одной школе с 16-летним и 12-летним подростками, которых подозревают в том, что они заживо сожгли пенсионерку. Жители города требуют принять меры в отношении младшего из них, который избежал наказания из-за того, что не достиг возраста уголовной ответственности. Информация об этом появилась в соцсетях. «Он хулиган, пристает ко всем, задирает, матерится, просто ужас. Мальчик продолжает ходить в школу. А мы теперь боимся за своих детей», — рассказала жительница города в сообществе «Алапаевск [online]» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи добавляют, что поселок живет в полном страхе. Пожилых, которые работают в магазине, где часто бывают подростки, встречают родственники и соседи, так как боятся за их жизни и здоровье. «Как в детский сад приходят [за ними], чтобы проводить до дома. Разве это нормально? А второй в школу ходит? Это вообще абсурд. Его надо от детей изолировать, а мы чего-то ждем», — написала другой пользователь. Ранее агентство писало, что 16 октября двое подростков в возрасте 16 и 12 лет подожгли на улице города Алапаевска 69-летнюю женщину. Подростки облили женщину горючей жидкостью. Пенсионерка от полученных травм скончалась. 19 октября одному из подростков, который участвовал в поджоге пенсионерки, избрали меру пресечения. Молодого человека отправили под домашний арест сроком на два месяца. Позже стало известно, что 12-летний подросток, участвовавший в поджоге пенсионерки, избежит наказания. В соцсетях жители рассказали, что подростки держат город в страхе Скрин: «Алапаевск [online]», vk.com

Жители Алапаевска (Свердловская область) опасаются за жизни своих детей, обучающихся в одной школе с 16-летним и 12-летним подростками, которых подозревают в том, что они заживо сожгли пенсионерку. Жители города требуют принять меры в отношении младшего из них, который избежал наказания из-за того, что не достиг возраста уголовной ответственности. Информация об этом появилась в соцсетях. «Он хулиган, пристает ко всем, задирает, матерится, просто ужас. Мальчик продолжает ходить в школу. А мы теперь боимся за своих детей», — рассказала жительница города в сообществе «Алапаевск [online]» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи добавляют, что поселок живет в полном страхе. Пожилых, которые работают в магазине, где часто бывают подростки, встречают родственники и соседи, так как боятся за их жизни и здоровье. «Как в детский сад приходят [за ними], чтобы проводить до дома. Разве это нормально? А второй в школу ходит? Это вообще абсурд. Его надо от детей изолировать, а мы чего-то ждем», — написала другой пользователь. Ранее агентство писало, что 16 октября двое подростков в возрасте 16 и 12 лет подожгли на улице города Алапаевска 69-летнюю женщину. Подростки облили женщину горючей жидкостью. Пенсионерка от полученных травм скончалась. 19 октября одному из подростков, который участвовал в поджоге пенсионерки, избрали меру пресечения. Молодого человека отправили под домашний арест сроком на два месяца. Позже стало известно, что 12-летний подросток, участвовавший в поджоге пенсионерки, избежит наказания.