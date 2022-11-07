07 ноября 2022

Бизнесмены стали чаще жаловаться на давление силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание. Челябинск, ноутбук, замятин дмитрий
Эксперты называют такой рост естественным Фото:

С октября 2021 по октябрь 2022 года бизнесмены отправили на платформу «ЗаБизнес.РФ» на 22% больше жалоб, чем годом ранее. Предприниматели пожаловались на работу МВД, следственного комитета, генпрокуратуры и ФСБ.

«С октября 2021 года по октябрь 2022-го поступило 1170 обращений. Это на 22% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Эксперты называют такой рост естественным — все больше предпринимателей узнают о самой возможности обратиться за помощью», — указывают «Известия».

Чаще всего бизнесмены негодуют из-за необоснованности возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении. Также много обращений было из-за волокиты. В тройку лидеров вошли жалобы на необоснованный отказ в удовлетворении ходатайства и отказ в проведении отдельных следственных действий. Кроме того, одними из самых проблемных оказались расследования в сфере госконтрактов и уплаты налогов. Часто бизнесмены обращаются за помощью при проведении доследственных проверок.

Платформа «ЗаБизнес.РФ» была создана в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. За все время работы специалисты сайта обработали свыше 3,5 тысяч обращений.

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С октября 2021 по октябрь 2022 года бизнесмены отправили на платформу «ЗаБизнес.РФ» на 22% больше жалоб, чем годом ранее. Предприниматели пожаловались на работу МВД, следственного комитета, генпрокуратуры и ФСБ. «С октября 2021 года по октябрь 2022-го поступило 1170 обращений. Это на 22% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Эксперты называют такой рост естественным — все больше предпринимателей узнают о самой возможности обратиться за помощью», — указывают «Известия». Чаще всего бизнесмены негодуют из-за необоснованности возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении. Также много обращений было из-за волокиты. В тройку лидеров вошли жалобы на необоснованный отказ в удовлетворении ходатайства и отказ в проведении отдельных следственных действий. Кроме того, одними из самых проблемных оказались расследования в сфере госконтрактов и уплаты налогов. Часто бизнесмены обращаются за помощью при проведении доследственных проверок. Платформа «ЗаБизнес.РФ» была создана в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. За все время работы специалисты сайта обработали свыше 3,5 тысяч обращений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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