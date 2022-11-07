Бизнесмены стали чаще жаловаться на давление силовиков

08 ноября 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Эксперты называют такой рост естественным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С октября 2021 по октябрь 2022 года бизнесмены отправили на платформу «ЗаБизнес.РФ» на 22% больше жалоб, чем годом ранее. Предприниматели пожаловались на работу МВД, следственного комитета, генпрокуратуры и ФСБ. «С октября 2021 года по октябрь 2022-го поступило 1170 обращений. Это на 22% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Эксперты называют такой рост естественным — все больше предпринимателей узнают о самой возможности обратиться за помощью», — указывают «Известия». Чаще всего бизнесмены негодуют из-за необоснованности возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении. Также много обращений было из-за волокиты. В тройку лидеров вошли жалобы на необоснованный отказ в удовлетворении ходатайства и отказ в проведении отдельных следственных действий. Кроме того, одними из самых проблемных оказались расследования в сфере госконтрактов и уплаты налогов. Часто бизнесмены обращаются за помощью при проведении доследственных проверок. Платформа «ЗаБизнес.РФ» была создана в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. За все время работы специалисты сайта обработали свыше 3,5 тысяч обращений.

С октября 2021 по октябрь 2022 года бизнесмены отправили на платформу «ЗаБизнес.РФ» на 22% больше жалоб, чем годом ранее. Предприниматели пожаловались на работу МВД, следственного комитета, генпрокуратуры и ФСБ. «С октября 2021 года по октябрь 2022-го поступило 1170 обращений. Это на 22% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Эксперты называют такой рост естественным — все больше предпринимателей узнают о самой возможности обратиться за помощью», — указывают «Известия». Чаще всего бизнесмены негодуют из-за необоснованности возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении. Также много обращений было из-за волокиты. В тройку лидеров вошли жалобы на необоснованный отказ в удовлетворении ходатайства и отказ в проведении отдельных следственных действий. Кроме того, одними из самых проблемных оказались расследования в сфере госконтрактов и уплаты налогов. Часто бизнесмены обращаются за помощью при проведении доследственных проверок. Платформа «ЗаБизнес.РФ» была создана в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. За все время работы специалисты сайта обработали свыше 3,5 тысяч обращений.