В Госдуме увидели «британский след» в теракте на Крымском мосту

В ГД заподозрили офицера из Великобритании в причастности к теракту на Крымском мосту

08 ноября 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы поручил генпрокурору РФ Краснову проверить причастность Британии к взрыву на Крымском мосту Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв К взрыву на участке Крымского моста может быть причастен офицер британских спецслужб Кристофер Найджел Доннелли. Такое предположение выдвинул депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР). «В теракте на Крымском мосту четко прослеживается британский след», — написал он в telegram-канале. «Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом», — доложил он. По его мнению, «у терактов, которые прогремели в России и потрясли весь цивилизованный мир, есть конкретные имена». Политик напомнил, что Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. «Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму», — отметил политик. Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Взрыв грузовика повлек за собой возгорание цистерн с топливом, которые в это время находились на железнодорожной ветке. В результате происшествия часть дорожного полотна обрушилась в воду. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что взрыв не повредил судоходные арки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Позднее портал The Grayzone писал о том, что план по подрыву Крымского моста разрабатывался разведкой британской армии и предполагал содействие украинских спецслужб. Уточняется, что несмотря на изначально продуманные действия, британская схема подрыва все же отличается от сценария фактически произошедшего теракта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К взрыву на участке Крымского моста может быть причастен офицер британских спецслужб Кристофер Найджел Доннелли. Такое предположение выдвинул депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР). «В теракте на Крымском мосту четко прослеживается британский след», — написал он в telegram-канале. «Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом», — доложил он. По его мнению, «у терактов, которые прогремели в России и потрясли весь цивилизованный мир, есть конкретные имена». Политик напомнил, что Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. «Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму», — отметил политик. Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Взрыв грузовика повлек за собой возгорание цистерн с топливом, которые в это время находились на железнодорожной ветке. В результате происшествия часть дорожного полотна обрушилась в воду. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что взрыв не повредил судоходные арки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Позднее портал The Grayzone писал о том, что план по подрыву Крымского моста разрабатывался разведкой британской армии и предполагал содействие украинских спецслужб. Уточняется, что несмотря на изначально продуманные действия, британская схема подрыва все же отличается от сценария фактически произошедшего теракта.