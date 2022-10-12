The Grayzone: Британия участвовала в подготовке теракта на Крымском мосту

12 октября 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Британия была заинтересована в подрыве Крымского моста, сообщают СМИ Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв План по подрыву Крымского моста разрабатывался разведкой британской армии и предполагал содействие украинских спецслужб. Это следует из документа со схемой взрыва, попавшего в распоряжение новостного порталаThe Grayzone. Согласно данным портала, в презентации от апреля 2022 года, подготовленной для высокопоставленных офицеров британской разведки «излагается тщательно продуманная схема взрыва Керченского моста в Крыму с привлечением специально обученных украинских солдат. Спустя почти шесть месяцев после того, как план был распространен, Керченский мост подвергся нападению смертника 8 октября, очевидно, под присмотром спецслужб Украины». Однако британская схема подрыва отличалась от сценария фактически произошедшего теракта, уточняют авторы. «Потребуется, чтобы батарея крылатых ракет поразила две бетонные опоры по обе стороны от центральной стальной арки, что приведет к полному разрушению конструкции» и «предотвратит любое повторное снабжение дорог с материковой части России в Крым», — говорилось в документе. По мнению авторов статьи, Британия имела очевидный интерес в подрыве Крымского моста. «Почти как раз в то время, когда Лондон, саботировал мирные переговоры между Киевом и Москвой в апреле этого года, оперативники британской военной разведки составляли планы разрушения крупного российского моста, по которому в день проходят тысячи мирных жителей», — пишут они. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. По информации Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ организатором теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, а также сотрудники и агентура. В рамках возбужденного уголовного дела ФСБ РФ задержала пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

План по подрыву Крымского моста разрабатывался разведкой британской армии и предполагал содействие украинских спецслужб. Это следует из документа со схемой взрыва, попавшего в распоряжение новостного порталаThe Grayzone. Согласно данным портала, в презентации от апреля 2022 года, подготовленной для высокопоставленных офицеров британской разведки «излагается тщательно продуманная схема взрыва Керченского моста в Крыму с привлечением специально обученных украинских солдат. Спустя почти шесть месяцев после того, как план был распространен, Керченский мост подвергся нападению смертника 8 октября, очевидно, под присмотром спецслужб Украины». Однако британская схема подрыва отличалась от сценария фактически произошедшего теракта, уточняют авторы. «Потребуется, чтобы батарея крылатых ракет поразила две бетонные опоры по обе стороны от центральной стальной арки, что приведет к полному разрушению конструкции» и «предотвратит любое повторное снабжение дорог с материковой части России в Крым», — говорилось в документе. По мнению авторов статьи, Британия имела очевидный интерес в подрыве Крымского моста. «Почти как раз в то время, когда Лондон, саботировал мирные переговоры между Киевом и Москвой в апреле этого года, оперативники британской военной разведки составляли планы разрушения крупного российского моста, по которому в день проходят тысячи мирных жителей», — пишут они. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. По информации Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ организатором теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, а также сотрудники и агентура. В рамках возбужденного уголовного дела ФСБ РФ задержала пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.