МИД РФ: Европа совершила «энергетическое самоубийство» Замглавы МИД РФ Грушко: Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США 08 ноября 2022 в 04:44 Размер текста - 17 + Дипломат сделал заявление об энергетическом самоубийстве Европы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью телеканалу «Звезда». Запись эфира появилась в telegram-канале ведомства. «Европа вдруг решила совершить „энергетическое самоубийство“. Последним актом стала абсолютно безучастная реакция на атаку против „Северных потоках“. Западная Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США», — заявил Грушко. Грушко добавил, что, по его мнению, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала свое известное сообщение «It’s done», она имела в виду другое. Дипломат уверен, что фраза «Дело сделано» не касалась повреждения российских газопроводов, а указывала на окончание энергетической безопасности Европы. Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью телеканалу «Звезда». Запись эфира появилась в telegram-канале ведомства. «Европа вдруг решила совершить „энергетическое самоубийство“. Последним актом стала абсолютно безучастная реакция на атаку против „Северных потоках“. Западная Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США», — заявил Грушко. Грушко добавил, что, по его мнению, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала свое известное сообщение «It’s done», она имела в виду другое. Дипломат уверен, что фраза «Дело сделано» не касалась повреждения российских газопроводов, а указывала на окончание энергетической безопасности Европы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям