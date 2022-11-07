МИД РФ: Европа совершила «энергетическое самоубийство»

Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью телеканалу «Звезда». Запись эфира появилась в telegram-канале ведомства.
«Европа вдруг решила совершить „энергетическое самоубийство“. Последним актом стала абсолютно безучастная реакция на атаку против „Северных потоках“. Западная Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США», — заявил Грушко.
Грушко добавил, что, по его мнению, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала свое известное сообщение «It’s done», она имела в виду другое. Дипломат уверен, что фраза «Дело сделано» не касалась повреждения российских газопроводов, а указывала на окончание энергетической безопасности Европы.
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Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью телеканалу «Звезда». Запись эфира появилась в telegram-канале ведомства. «Европа вдруг решила совершить „энергетическое самоубийство“. Последним актом стала абсолютно безучастная реакция на атаку против „Северных потоках“. Западная Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США», — заявил Грушко. Грушко добавил, что, по его мнению, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала свое известное сообщение «It’s done», она имела в виду другое. Дипломат уверен, что фраза «Дело сделано» не касалась повреждения российских газопроводов, а указывала на окончание энергетической безопасности Европы.