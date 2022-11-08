Экс-замначальника управления Минобороны обвинили во взятках

08 ноября 2022 в 05:34 Размер текста - 17 +

Дело направили в суд, но дату рассмотрения еще не назначили Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В отношении бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова утвердили обвинительное заключение. Мужчина ранее подозревался в систематическом получении взяток на общую сумму в 6,5 млн рублей. «Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Московский гарнизонный военный суд материалы уголовного дела бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника в отставке Леонида Харламова. Отставник обвиняется в получении взяток в общей сложности на 6,52 млн руб. от гендиректора воронежского АО „РИФ“ Александра Иванова за покровительство и обеспечение его фирмы госзаказами», — передает «Коммерсант» информацию от своих источников. По их словам, полковник полностью признает свою вину и раскаивается в преступлении. Помощник судьи Александр Примако также прокомментировал им данную ситуацию. Согласно его информации, дата рассмотрения уголовного дела еще не назначена. Сначала суд по собственной инициативе рассмотрит вопросы, связанные с арестом имущества Харламова. Будет решено, продлевать арест или нет. Назначить суд над самим чиновником обещают после этого. Ранее URA.RU сообщало, что о возбуждении уголовного дела в отношении Харламова стало известно в июле этого года. Чиновника поймали на пособничестве и получении взяток от гендиректора воронежского АО «РИФ». В сентябре он признал свою вину и был отпущен домой. Тогда его ограничили только запретом определенных действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отношении бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова утвердили обвинительное заключение. Мужчина ранее подозревался в систематическом получении взяток на общую сумму в 6,5 млн рублей. «Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Московский гарнизонный военный суд материалы уголовного дела бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника в отставке Леонида Харламова. Отставник обвиняется в получении взяток в общей сложности на 6,52 млн руб. от гендиректора воронежского АО „РИФ“ Александра Иванова за покровительство и обеспечение его фирмы госзаказами», — передает «Коммерсант» информацию от своих источников. По их словам, полковник полностью признает свою вину и раскаивается в преступлении. Помощник судьи Александр Примако также прокомментировал им данную ситуацию. Согласно его информации, дата рассмотрения уголовного дела еще не назначена. Сначала суд по собственной инициативе рассмотрит вопросы, связанные с арестом имущества Харламова. Будет решено, продлевать арест или нет. Назначить суд над самим чиновником обещают после этого. Ранее URA.RU сообщало, что о возбуждении уголовного дела в отношении Харламова стало известно в июле этого года. Чиновника поймали на пособничестве и получении взяток от гендиректора воронежского АО «РИФ». В сентябре он признал свою вину и был отпущен домой. Тогда его ограничили только запретом определенных действий.