Ответственный за производство ракет военный попался на взятках

04 июля 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

Чиновника, формировавшего заказы на производство ракет, подозревают в коррупции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова. Чиновник подозревается в систематическом получении взяток от гендиректора воронежского АО «РИФ» за обеспечение этого предприятия госзаказами. «Встретившись с гендиректором компании Александром Ивановым, полковник Харламов предложил ему за ежемесячное денежное вознаграждение обеспечить „общее покровительство“ „РИФу“ и включение компании в число исполнителей госконтрактов на разработку и производство продукции военного назначения. Предприниматель согласился и с июля 2019 по март 2022 года через посредников передал Харламову в общей сложности 6 млн 520 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. По информации издания, Харламов пытался покинуть Россию до того, как ему предъявили обвинение в коррупции. Однако суд по ходатайству следствия арестовал полковника на два месяца. Сейчас его проверяют на причастность к другим случаям коррупции. Отмечается, что защита собирается обжаловать судебное решение. Ранее URA.RU писало, что бывший старший участковый екатеринбургского отдела полиции №10 предстанет перед судом за взятки, которые он брал с мигрантов, ведущих незаконный бизнес. Другой коррупционный скандал разгорелся в УГИБДД по Тюменской области, где бывший силовик обвиняется в 12 эпизодах получения взятки. В конце июня подозреваемый полностью признал свою вину в суде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова. Чиновник подозревается в систематическом получении взяток от гендиректора воронежского АО «РИФ» за обеспечение этого предприятия госзаказами. «Встретившись с гендиректором компании Александром Ивановым, полковник Харламов предложил ему за ежемесячное денежное вознаграждение обеспечить „общее покровительство“ „РИФу“ и включение компании в число исполнителей госконтрактов на разработку и производство продукции военного назначения. Предприниматель согласился и с июля 2019 по март 2022 года через посредников передал Харламову в общей сложности 6 млн 520 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. По информации издания, Харламов пытался покинуть Россию до того, как ему предъявили обвинение в коррупции. Однако суд по ходатайству следствия арестовал полковника на два месяца. Сейчас его проверяют на причастность к другим случаям коррупции. Отмечается, что защита собирается обжаловать судебное решение. Ранее URA.RU писало, что бывший старший участковый екатеринбургского отдела полиции №10 предстанет перед судом за взятки, которые он брал с мигрантов, ведущих незаконный бизнес. Другой коррупционный скандал разгорелся в УГИБДД по Тюменской области, где бывший силовик обвиняется в 12 эпизодах получения взятки. В конце июня подозреваемый полностью признал свою вину в суде.