Арестованный за взятки снабженец Минобороны признал вину и был отпущен домой

30 сентября 2022 в 06:42 Размер текста - 17 +

Харламова отпустили домой, запретив посещать организации Минобороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арестованный за взятки составитель государственного оборонного заказа, отвечавший в Минобороны за снабжение сухопутных войск реактивными системами залпового огня (РСЗО) Леонид Харламов признал вину в полном объеме и был отпущен домой. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Харламова дал признательные показания по делу о систематическом получении взяток от гендиректора воронежского АО «РИФ» за обеспечение этого предприятия госзаказами. «Предполагаемого взяточника в итоге освободили из-под стражи прямо в зале суда, ограничив его в правах только запретом определенных действий. Полковнику было запрещено посещать место своей прошлой службы и вообще любые организации Минобороны, контактировать со всеми без исключения военнослужащими, а также гражданскими лицами, проходящими свидетелями по делу», — передает издание. Уголовное дело в отношении Харламова было возбуждено в начале июля главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР. По данным следствия, гендиректор воронежского АО «РИФ» с июля 2019 по март 2022 года через посредников передал Харламову в общей сложности 6 млн 520 тысяч рублей. Чиновника проверяли также на причастность к другим случаям коррупции.

Арестованный за взятки составитель государственного оборонного заказа, отвечавший в Минобороны за снабжение сухопутных войск реактивными системами залпового огня (РСЗО) Леонид Харламов признал вину в полном объеме и был отпущен домой. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Харламова дал признательные показания по делу о систематическом получении взяток от гендиректора воронежского АО «РИФ» за обеспечение этого предприятия госзаказами. «Предполагаемого взяточника в итоге освободили из-под стражи прямо в зале суда, ограничив его в правах только запретом определенных действий. Полковнику было запрещено посещать место своей прошлой службы и вообще любые организации Минобороны, контактировать со всеми без исключения военнослужащими, а также гражданскими лицами, проходящими свидетелями по делу», — передает издание. Уголовное дело в отношении Харламова было возбуждено в начале июля главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР. По данным следствия, гендиректор воронежского АО «РИФ» с июля 2019 по март 2022 года через посредников передал Харламову в общей сложности 6 млн 520 тысяч рублей. Чиновника проверяли также на причастность к другим случаям коррупции.