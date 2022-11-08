AE: США развалятся как государство через 10 лет

По мнению экономиста, США распадутся из-за острой политической борьбы
Американский аналитик Мартин Армстронг заявил о том, что через 10 лет США распадутся. Видеокомментарий опубликован на сайте экономиста Armstrong Economics.
«Соединенные Штаты не будут существовать после 2032 года. После 2028 и 2029 годов нам придется переделывать правительство с нуля. Америка разрушается», — озвучил Армстронг у себя на сайте.
Экономический прогнозист отметил, что причиной этому станут массовые социальные потрясения и финансовый крах. Аналитик озвучил, что по его прогнозам выборы 2024 года в США могут не состояться из-за серьезного обострения политической борьбы. Ранее он спрогнозировал кризис 2008 года.
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