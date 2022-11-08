AE: США развалятся как государство через 10 лет

Armstrong Economics: американский аналитик предрек, что США распадутся через 10 лет

08 ноября 2022 в 06:59 Размер текста - 17 +

По мнению экономиста, США распадутся из-за острой политической борьбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский аналитик Мартин Армстронг заявил о том, что через 10 лет США распадутся. Видеокомментарий опубликован на сайте экономиста Armstrong Economics. «Соединенные Штаты не будут существовать после 2032 года. После 2028 и 2029 годов нам придется переделывать правительство с нуля. Америка разрушается», — озвучил Армстронг у себя на сайте. Экономический прогнозист отметил, что причиной этому станут массовые социальные потрясения и финансовый крах. Аналитик озвучил, что по его прогнозам выборы 2024 года в США могут не состояться из-за серьезного обострения политической борьбы. Ранее он спрогнозировал кризис 2008 года.

Американский аналитик Мартин Армстронг заявил о том, что через 10 лет США распадутся. Видеокомментарий опубликован на сайте экономиста Armstrong Economics. «Соединенные Штаты не будут существовать после 2032 года. После 2028 и 2029 годов нам придется переделывать правительство с нуля. Америка разрушается», — озвучил Армстронг у себя на сайте. Экономический прогнозист отметил, что причиной этому станут массовые социальные потрясения и финансовый крах. Аналитик озвучил, что по его прогнозам выборы 2024 года в США могут не состояться из-за серьезного обострения политической борьбы. Ранее он спрогнозировал кризис 2008 года.