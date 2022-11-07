07 ноября 2022
06 ноября 2022

Дети из Волновахи посетят губернаторскую елку в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, снег, зима, новогодняя елка, иней, мороз
Губернаторскую елку в ЯНАО посетят дети из Волновахи Фото:

В ЯНАО на губернаторскую елку приедут 300 ямальских детей и 10 детей из Волновахского района. Об этом первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко рассказал во время прямого эфира.

«На губернаторскую елку в ЯНАО приедут школьники из Волновахского района. Праздник посетят дети от 8 до 13 лет, которые показали отличные результаты в учебе и имеют достижения», — сообщил Бойченко.

Он отметил, что участие в празднике также примут дети участников СВО. Для всех участников подготовят чартерные рейсы в Салехард. В ближайшие дни определят кандидатов для поездки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в некоторых городах ЯНАО отменят праздничные салюты в новогоднюю ночь. Без изменений и отмены останутся ледовые городки, детские елки и утренники.

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В ЯНАО на губернаторскую елку приедут 300 ямальских детей и 10 детей из Волновахского района. Об этом первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко рассказал во время прямого эфира. «На губернаторскую елку в ЯНАО приедут школьники из Волновахского района. Праздник посетят дети от 8 до 13 лет, которые показали отличные результаты в учебе и имеют достижения», — сообщил Бойченко. Он отметил, что участие в празднике также примут дети участников СВО. Для всех участников подготовят чартерные рейсы в Салехард. В ближайшие дни определят кандидатов для поездки. Ранее URA.RU рассказывало, что в некоторых городах ЯНАО отменят праздничные салюты в новогоднюю ночь. Без изменений и отмены останутся ледовые городки, детские елки и утренники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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