Дети из Волновахи посетят губернаторскую елку в ЯНАО

Губернаторскую елку в ЯНАО посетят дети из Волновахи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ЯНАО на губернаторскую елку приедут 300 ямальских детей и 10 детей из Волновахского района. Об этом первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко рассказал во время прямого эфира.

«На губернаторскую елку в ЯНАО приедут школьники из Волновахского района. Праздник посетят дети от 8 до 13 лет, которые показали отличные результаты в учебе и имеют достижения», — сообщил Бойченко.

Он отметил, что участие в празднике также примут дети участников СВО. Для всех участников подготовят чартерные рейсы в Салехард. В ближайшие дни определят кандидатов для поездки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в некоторых городах ЯНАО отменят праздничные салюты в новогоднюю ночь. Без изменений и отмены останутся ледовые городки, детские елки и утренники.