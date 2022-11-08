В ЕС случился раскол из-за новых антироссийских санкций

В правительстве Венгрии призвали отказаться от санкций против газа из РФ

08 ноября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

В ЕС случился раскол, из-за ошибочной санкционной политики Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгерское правительство будет бороться против антироссийской санкционной кампании Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. «Ясно, что существует соотношение между санкциями и ростом цен. Венгерское правительство продолжит бороться за то, чтобы эти санкции либо не вступили в силу, либо не были обязательными для Венгрии», — приводит Index слова Сенткирайи. Она отметила, что венгерское правительство с самого начала настаивало на мирных переговорах, так как «бессмысленные санкции не соответствуют надеждам, созданным Брюсселем». Также она обратила внимание на то, что новость о новом пакете санкций, который обсуждался несколько дней назад, уже вызвала скачок цен на природный газ на бирже. Ранее, итальянское издание Radiocor сообщило, что Европейский союз настаивает на сокращении потребления газа из-за санкций против России. Но не все страны поддерживают такую политику.

Венгерское правительство будет бороться против антироссийской санкционной кампании Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. «Ясно, что существует соотношение между санкциями и ростом цен. Венгерское правительство продолжит бороться за то, чтобы эти санкции либо не вступили в силу, либо не были обязательными для Венгрии», — приводит Index слова Сенткирайи. Она отметила, что венгерское правительство с самого начала настаивало на мирных переговорах, так как «бессмысленные санкции не соответствуют надеждам, созданным Брюсселем». Также она обратила внимание на то, что новость о новом пакете санкций, который обсуждался несколько дней назад, уже вызвала скачок цен на природный газ на бирже. Ранее, итальянское издание Radiocor сообщило, что Европейский союз настаивает на сокращении потребления газа из-за санкций против России. Но не все страны поддерживают такую политику.