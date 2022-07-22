В ЕС начался раскол из-за антироссийских санкций

22 июля 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

ЕС настаивает на сокращении потребления газа из-за санкций против России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Европейский союз настаивает на сокращении потребления газа из-за санкций против России, однако не все страны поддерживают такую политику. Об этом сообщает итальянское издание Radiocor. «Несмотря на поддержку европейской солидарности, итальянское правительство будет рядом с другими странами, которые уже выразили свое несогласие с введенным пакетом», — сообщает издание. Кроме Италии не поддерживают политику Евросоюза в отношении использования газа также Испания и Португалия. Издание подчеркнуло, что сокращение потребления газа на 15% приведет к серьезным последствиям, которые не будут мотивированы. Страна продолжает искать альтернативу российскому топливу. Ранее URA.RU сообщало, что член комитета Бундестага Германии по вопросам энергетики и защиты климата Штеффан Котре назвал призыв Евросоюза к уменьшению потребления газа на 15% «показухой». Котре подчеркнул, что это абсолютно нецелесообразно в условиях энергетического кризиса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Европейский союз настаивает на сокращении потребления газа из-за санкций против России, однако не все страны поддерживают такую политику. Об этом сообщает итальянское издание Radiocor. «Несмотря на поддержку европейской солидарности, итальянское правительство будет рядом с другими странами, которые уже выразили свое несогласие с введенным пакетом», — сообщает издание. Кроме Италии не поддерживают политику Евросоюза в отношении использования газа также Испания и Португалия. Издание подчеркнуло, что сокращение потребления газа на 15% приведет к серьезным последствиям, которые не будут мотивированы. Страна продолжает искать альтернативу российскому топливу. Ранее URA.RU сообщало, что член комитета Бундестага Германии по вопросам энергетики и защиты климата Штеффан Котре назвал призыв Евросоюза к уменьшению потребления газа на 15% «показухой». Котре подчеркнул, что это абсолютно нецелесообразно в условиях энергетического кризиса.