Мобилизованным начали досрочно поступать выплаты

08 ноября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Минимальную сумму в 195 тысяч получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября в спецоперации на Украине, заявили Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине с 1 по 31 октября, денежное довольствие начислят на банковскую карту с 10 по 20 ноября. Однако в ноябре выплаты начнут производить уже с 8 числа. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «Минимальную сумму в 195 тысяч получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военный прослужил не 31 день, а меньше — начисленное денежное довольствие будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь. В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно — уже с 8 ноября», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал URA.RU, что выплаты в 195 тысяч рублей должны ежемесячно приходить военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине, с 10 по 20 число. Семьи мобилизованных смогут получить эти деньги только на следующий день после зачисления на счет.

Военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине с 1 по 31 октября, денежное довольствие начислят на банковскую карту с 10 по 20 ноября. Однако в ноябре выплаты начнут производить уже с 8 числа. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «Минимальную сумму в 195 тысяч получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военный прослужил не 31 день, а меньше — начисленное денежное довольствие будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь. В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно — уже с 8 ноября», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал URA.RU, что выплаты в 195 тысяч рублей должны ежемесячно приходить военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине, с 10 по 20 число. Семьи мобилизованных смогут получить эти деньги только на следующий день после зачисления на счет.