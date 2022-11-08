Минобороны РФ: выплаты мобилизованным облагаются налогом

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Единовременная выплата мобилизованным не будет облагаться налогом, заявили в МО Фото:
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Мобилизация в России

Выплаты мобилизованным будут облагаться налогом в 13%, за исключением социальной выплаты. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Денежное довольствие военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом в 13% так же, как и у всех военнослужащих по контракту. Социальная выплата в размере 158 тысяч рублей не облагается подоходным налогом», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Выплаты мобилизованным уже начали поступать с 8 ноября.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября и завершилась в конце октября. Мобилизованным приравняли к служащим по контракту, чтобы они могли получать льготы. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о единовременной выплате мобилизованным на сумму 195 тысяч рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей». Деньги также получат служащие по контракту в российской армии.

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Выплаты мобилизованным будут облагаться налогом в 13%, за исключением социальной выплаты. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Денежное довольствие военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом в 13% так же, как и у всех военнослужащих по контракту. Социальная выплата в размере 158 тысяч рублей не облагается подоходным налогом», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Выплаты мобилизованным уже начали поступать с 8 ноября. Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября и завершилась в конце октября. Мобилизованным приравняли к служащим по контракту, чтобы они могли получать льготы. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о единовременной выплате мобилизованным на сумму 195 тысяч рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей». Деньги также получат служащие по контракту в российской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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