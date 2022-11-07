Челябинский губернатор встретится с Лукашенко в Минске

Алексей Текслер проведет ряд встреч, на которых обсудит различные аспекты сотрудничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во главе делегации региона отправится в Беларусь. В ходе визит в Минск запланирована встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Время поездки определяется. В ходе визита будут обсуждаться различные аспекты сотрудничества Челябинской области и Беларуси. Личный разговор с президентом Лукашенко значится в повестке», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Там отметили, что предварять визит главы региона в Беларусь будет заседание Комиссии по информационной политике Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Оно начнется 9 ноября в Челябинске в стенах правительства области. Участники заседания рассмотрят вопросы деятельности и основные направления развития СМИ Союзного государства в современных условиях, а также ход работы по созданию общего информационного пространства.

Как пояснили URA.RU источники, знакомые с ситуацией, в Минск с Текслером полетят, помимо чиновников, представители крупным промышленных предприятий региона — прежде всего машиностроительных. Развитие отношений между областью и Беларуси произошло на фоне санкционных ограничений. В апреле из региона отправилась делегация, в которую вошли представители бизнеса. Перед ними стояла задача повысить темпы экспорта из области в Республику и заключить новые торговые соглашения. Единственным челябинским губернатором, имевшим личные контакты с Лукашенко, был Петр Сумин — он встречался с белорусским президентом в декабре 2009 года.