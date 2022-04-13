Поездка направленна на укрепление сотрудничества между сторонами Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Делегация Челябинской области, в которую вошли представители бизнеса, отправились в Беларусь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе агентства международного сотрудничества региона, в состав делегации вошли шесть компаний.

«За 2021 год объем экспорта из Челябинской области в Республику Беларусь составил 165,2%. В товарной структуре экспорта преобладают черные металлы и изделия из них, автотехника, механическое оборудование, химия, увеличивается экспорт пищевой продукции», — цитирует слова директора агентства Валерия Денисенко его пресс-служба.

По словам Денисенко, в агентстве надеются, что тенденция к увеличению экспорта продукции сохранится. А после бизнес-миссии будут заключены новые экспортные соглашения.

В рамках поездки делегаты встретились с предпринимателями Республики Беларусь и представителями муниципальных органов. Основной задачей бизнес-миссии является укрепление торговых связей с Республикой Беларусь и заключение новых экспортных контрактов. Что в свою очередь поможет большему числу челябинских экспортеров выйти на белорусский рынок.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочего визита в Ашхабад презентовал челябинские предприятия. Текслер обсудил ряд вопросов о сотрудничестве. По словам главы региона, область может поставлять в Туркменистан строительные материалы, грузовую и дорожную технику, а также металлургическую и сельскохозяйственную продукцию.

Челябинские бизнесмены провели переговоры с коллегами из Республики Беларусь Фото: Пресс-служба агентства международного сотрудничества Челябинской области

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