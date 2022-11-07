Жителей обучают правилам ведения боя Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Центр военной подготовки «Русь» в Миассе (Челябинская область) начал предлагать землякам платные курсы по подготовке к военным действиям. Как сообщил URA.RU инструктор центра Максим Макаров, первая группа занималась в центре бесплатно.

«Мы подготовили одну группу на бесплатной основе. В нее входило, примерно, 60 человек. Курс занял три недели. Все хорошо получилось, парни приобрели колоссальный опыт. Сейчас мы сделали курс уже на платной основе. Хотим хотя бы окупить материальную часть проекта. И, если смотреть на ценник, то в других регионах цены в несколько раз выше, хотя количество занятий меньше», — сообщил URA.RU Макаров.

Инструктор отметил, что в программе обучения имеется два курса: начальный и углубленный. Первый курс для тех, кто никак не связан с армией, не имеет опыта службы. Таких людей обучают основам и базе военного дела. Второй курс идет для тех, кто так или иначе имеет опыт. У них занятия направлены на изучение специальной тематики.

Опытные инструктора обучают основам обращения с оружием, тактической медицине, топографии. Также в курс подготовки включено изучение корректировки артиллерии, тактика, изучение технических средств разведки, инженерная подготовка. После шести занятий в классе, группа проводит четыре занятия в лесу на базе военно-патриотического клуба «Барс». Там обучающиеся практикуют все, что узнали на теории.

В настоящее время в центре разрабатывают сертификат, который получит каждый прошедший курсы. Но главной целью является качественная подготовка жителей к военным действиям.

На базе центра работают профессионалы своего дела. У инструкторов имеется опыт участия в спецоперации на Украине. Делясь своим опытом с другими, они помогают людям выжить в условиях боя, а также спасти товарища.

Обучающиеся проходят практику на базе военно-патриотического клуба «Барс». Фото: «ЦВП „РУСЪ“ г. Миасс» в «ВКонтакте»

Обучающиеся отрабатывают полученные знания Фото: «ЦВП „РУСЪ“ г. Миасс» в «ВКонтакте»