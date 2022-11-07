07 ноября 2022
06 ноября 2022

В ЯНАО впервые провели тяжелую операцию и спасли ребенку жизнь

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, врач, хирург, доктор
В Ноябрьске урологи спасли жизнь ребенку с врожденным пороком Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) урологи впервые провели малоинвазивную операцию десятилетнему ребенку с врожденным пороком развития. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«Суть операции состоит в том, что в устье мочеточника вводится полимерный гель, который после застывания служит жесткой опорой для мочеточника, верхняя стенка которого, плотно прилегая к нижней, обеспечивает клапанную антирефлюксную функцию», — сообщили в департаменте.

Там отметили, что другой вариант лечения этой патологии является пересадка мочеточника. Однако метод очень травматичный и имеет ряд осложнений. Ранее таких пациентов направляли на оперативное лечение за пределы округа.

Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Ныда прибывшие на вызов врачи санавиации прооперировали жительницу прямо на месте. Операция длилась более шести часов.

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В Ноябрьске (ЯНАО) урологи впервые провели малоинвазивную операцию десятилетнему ребенку с врожденным пороком развития. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО. «Суть операции состоит в том, что в устье мочеточника вводится полимерный гель, который после застывания служит жесткой опорой для мочеточника, верхняя стенка которого, плотно прилегая к нижней, обеспечивает клапанную антирефлюксную функцию», — сообщили в департаменте. Там отметили, что другой вариант лечения этой патологии является пересадка мочеточника. Однако метод очень травматичный и имеет ряд осложнений. Ранее таких пациентов направляли на оперативное лечение за пределы округа. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Ныда прибывшие на вызов врачи санавиации прооперировали жительницу прямо на месте. Операция длилась более шести часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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