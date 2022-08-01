ЦБ пообещал, что спад экономики России закончится через год

Банк России опубликовал экономический прогноз до 2024 года
В 2022 году спад российской экономики будет менее глубоким, а в 2024 году начнется рост ВВП. Такой прогноз опубликовали на официальном сайте Центробанка РФ.
«Согласно обновленному прогнозу, спад в 2022 году будет менее глубоким. Ожидается снижение ВВП во II квартале в 4,3%, в III квартале на 7%. В 2023 году падение ВВП составит не более 4%, в 2023 году ожидается рост на 1,5, 2,5%», — сообщается на сайт Банка России.
Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что ВВП России снизился в годовом выражении на 4,9% по итогам июня. В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по российской экономике на 2022 год, пишет RT.
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