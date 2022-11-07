В Магнитогорске отдали под суд грабителя могил

Злоумышленник похитил металлические ограды с 4-х мест захоронений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) иностранного гражданина судят по уголовному делу за разграбление могил. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В Магнитогорске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении иностранного гражданина, похищавшего ограды с могил. Злоумышленник похитил металлические ограды с 4-х мест захоронений. Ущерб составил 135 тысяч 400 рублей», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый разорял могилы с апреля по август 2022 года на Левобережном кладбище Магнитогорска. В прокуратуре подчеркивают, что мужчина также надругался над местами захоронений. Иностранца обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) 1 ст. 244 УК РФ (повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений).