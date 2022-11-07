Пермский омбудсмен нашел новую работу

08 ноября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Павел Миков будет директором колледжа Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Павел Миков, покидающий пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае, нашел новую работу. По его словам, он возглавит колледж «Оникс». «Миков намерен принять предложенную ему должность директора Пермского краевого колледжа „Оникс“», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на самого чиновника. На посту омбудсмена он находится пока к обязанностям не приступит Игорь Сапко. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру экс-депутата Госдумы Игоря Сапко, представленную на пост омбудсмена Прикамья, согласовали все структуры. Окончательное решение примут депутаты ЗС на пленарном заседании в ноябре.

Павел Миков, покидающий пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае, нашел новую работу. По его словам, он возглавит колледж «Оникс». «Миков намерен принять предложенную ему должность директора Пермского краевого колледжа „Оникс“», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на самого чиновника. На посту омбудсмена он находится пока к обязанностям не приступит Игорь Сапко. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру экс-депутата Госдумы Игоря Сапко, представленную на пост омбудсмена Прикамья, согласовали все структуры. Окончательное решение примут депутаты ЗС на пленарном заседании в ноябре.