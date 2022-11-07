Пермский омбудсмен нашел новую работу

Павел Миков будет директором колледжа
Павел Миков, покидающий пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае, нашел новую работу. По его словам, он возглавит колледж «Оникс».
«Миков намерен принять предложенную ему должность директора Пермского краевого колледжа „Оникс“», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на самого чиновника. На посту омбудсмена он находится пока к обязанностям не приступит Игорь Сапко.
Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру экс-депутата Госдумы Игоря Сапко, представленную на пост омбудсмена Прикамья, согласовали все структуры. Окончательное решение примут депутаты ЗС на пленарном заседании в ноябре.
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