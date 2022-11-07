07 ноября 2022

Пермский омбудсмен нашел новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайская демонстрация. Пермь, миков павел
Павел Миков будет директором колледжа Фото:

Павел Миков, покидающий пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае, нашел новую работу. По его словам, он возглавит колледж «Оникс».

«Миков намерен принять предложенную ему должность директора Пермского краевого колледжа „Оникс“», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на самого чиновника. На посту омбудсмена он находится пока к обязанностям не приступит Игорь Сапко.

Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру экс-депутата Госдумы Игоря Сапко, представленную на пост омбудсмена Прикамья, согласовали все структуры. Окончательное решение примут депутаты ЗС на пленарном заседании в ноябре.

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Павел Миков, покидающий пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае, нашел новую работу. По его словам, он возглавит колледж «Оникс». «Миков намерен принять предложенную ему должность директора Пермского краевого колледжа „Оникс“», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на самого чиновника. На посту омбудсмена он находится пока к обязанностям не приступит Игорь Сапко. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру экс-депутата Госдумы Игоря Сапко, представленную на пост омбудсмена Прикамья, согласовали все структуры. Окончательное решение примут депутаты ЗС на пленарном заседании в ноябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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