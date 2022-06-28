Общенародный фронт ХМАО нашел в регионе нелегальные автозаправки

29 июня 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске обнаружено сразу 6 нелегальных АГЗС Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО эксперты общенародного фронта нашли 10 нелегальных автомобильных газозаправочных станций: в Салыме, Пыть-яхе и Сургуте. Но больше всего их, по мнению ОНФ, в Нижневартовске. Там общественники нашли, как они сами считают, сразу шесть нелегальных АГЗС. «Заправки пропан-бутана (АГЗС) под шумок открылись в период пандемии и работают с нарушением требований, предъявляемым к потенциально-опасным предприятиям. Однако, главное управление МЧС в Югре проверять эти объекты на соблюдение требований пожарной безопасности отказалось в связи с тем, что не указаны факты нарушения требований пожарной безопасности», — сообщили общественники в своем официальном telegram-канале. В МЧС журналисту URA.RU пообещали разобраться в данной ситуации и прокомментировать случившееся позже. А между тем народный фронт уже обратился в прокуратуру ХМАО по данному факту. Общественники просят надзорное ведомство проверить законность деятельности данных АГЗС. Ранее URA.RU сообщало, что ОНФ недоволен, что дорога стоимостью 5 миллиардов начала трескаться. Общественники просили прокуратуру провести проверку по факту появления трещин на участке федеральной трассы между поселками Унъюган и Коммунистический. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО эксперты общенародного фронта нашли 10 нелегальных автомобильных газозаправочных станций: в Салыме, Пыть-яхе и Сургуте. Но больше всего их, по мнению ОНФ, в Нижневартовске. Там общественники нашли, как они сами считают, сразу шесть нелегальных АГЗС. «Заправки пропан-бутана (АГЗС) под шумок открылись в период пандемии и работают с нарушением требований, предъявляемым к потенциально-опасным предприятиям. Однако, главное управление МЧС в Югре проверять эти объекты на соблюдение требований пожарной безопасности отказалось в связи с тем, что не указаны факты нарушения требований пожарной безопасности», — сообщили общественники в своем официальном telegram-канале. В МЧС журналисту URA.RU пообещали разобраться в данной ситуации и прокомментировать случившееся позже. А между тем народный фронт уже обратился в прокуратуру ХМАО по данному факту. Общественники просят надзорное ведомство проверить законность деятельности данных АГЗС. Ранее URA.RU сообщало, что ОНФ недоволен, что дорога стоимостью 5 миллиардов начала трескаться. Общественники просили прокуратуру провести проверку по факту появления трещин на участке федеральной трассы между поселками Унъюган и Коммунистический.