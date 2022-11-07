07 ноября 2022

В Кургане запретили стоянку на проспекте в крупном микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, стоянка запрещена, проезд запрещен, запрещающий знак, кирпич
Запрет ввели на участке длиной 400 метров Фото:

В Кургане запретили парковку на участке проспекта Маршала Голикова. Данная информация размещена на сайте городской администрации. Этот проспект находится в Заозерном микрорайоне, где проживает почти треть города.

«На проезжей части мостового сооружения по проспекту М. Голикова вводится запрет на стоянку и остановку транспортных средств. Он будет действовать по четной стороне проспекта М. Голикова на участке от пересечения пр. М. Голикова и Шадринского тракта и на протяжении 400 метров по ходу движения», — указано в сообщении.

Представители власти отметили, что запрет введен для обеспечения беспрепятственного проезда и безопасности дорожного движения. На участке появятся дорожные знаки «Остановка запрещена», «Эвакуатор» и «Зона действия». Они будут установлены в ближайшее время. Представителям полиции поручили проконтролировать соблюдение Правил дорожного движения.

Ранее в Кургане запретили остановку и стоянку транспортных средств на улицах Гоголя, Красина и Куйбышева. Запрет начал действовать с момента опубликования постановления.

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В Кургане запретили парковку на участке проспекта Маршала Голикова. Данная информация размещена на сайте городской администрации. Этот проспект находится в Заозерном микрорайоне, где проживает почти треть города. «На проезжей части мостового сооружения по проспекту М. Голикова вводится запрет на стоянку и остановку транспортных средств. Он будет действовать по четной стороне проспекта М. Голикова на участке от пересечения пр. М. Голикова и Шадринского тракта и на протяжении 400 метров по ходу движения», — указано в сообщении. Представители власти отметили, что запрет введен для обеспечения беспрепятственного проезда и безопасности дорожного движения. На участке появятся дорожные знаки «Остановка запрещена», «Эвакуатор» и «Зона действия». Они будут установлены в ближайшее время. Представителям полиции поручили проконтролировать соблюдение Правил дорожного движения. Ранее в Кургане запретили остановку и стоянку транспортных средств на улицах Гоголя, Красина и Куйбышева. Запрет начал действовать с момента опубликования постановления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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