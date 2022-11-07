В Кургане запретили стоянку на проспекте в крупном микрорайоне

Запрет ввели на участке длиной 400 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане запретили парковку на участке проспекта Маршала Голикова. Данная информация размещена на сайте городской администрации. Этот проспект находится в Заозерном микрорайоне, где проживает почти треть города.

«На проезжей части мостового сооружения по проспекту М. Голикова вводится запрет на стоянку и остановку транспортных средств. Он будет действовать по четной стороне проспекта М. Голикова на участке от пересечения пр. М. Голикова и Шадринского тракта и на протяжении 400 метров по ходу движения», — указано в сообщении.

Представители власти отметили, что запрет введен для обеспечения беспрепятственного проезда и безопасности дорожного движения. На участке появятся дорожные знаки «Остановка запрещена», «Эвакуатор» и «Зона действия». Они будут установлены в ближайшее время. Представителям полиции поручили проконтролировать соблюдение Правил дорожного движения.

Ранее в Кургане запретили остановку и стоянку транспортных средств на улицах Гоголя, Красина и Куйбышева. Запрет начал действовать с момента опубликования постановления.