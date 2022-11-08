Депутат Госдумы Аксаков: мобилизованные временно не будут платить по микрозаймам

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные, армия россии
Мобилизованные имеют право на кредитные каникулы по микрозаймам Фото:
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Мобилизация в России

Кредитные каникулы для мобилизованных россиян распространяются на займы, взятые в микрофинансовых организациях. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Кредитные каникулы касаются микрозаймов. Можно позвонить в микрофинансовую организацию и сказать, что человек мобилизован. Но именно сам мобилизованный изначально должен предупредить, что ему должны быть предоставлены кредитные каникулы», — сказал Анатолий Аксаков.

Депутат Госдумы добавил, что подтверждения на право предоставления кредитных каникул следует отдать в кредитную организацию за время мобилизации и за месяц после. «Документы нужно предоставить в течение периода мобилизации плюс один месяц. Документы может принести сам мобилизованный или уполномоченное лицо», — заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. В Банке России объяснили, что требование предоставления кредитных каникул мобилизованным могут направить не только военнослужащие, но и доверенные лица.

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Кредитные каникулы для мобилизованных россиян распространяются на займы, взятые в микрофинансовых организациях. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Кредитные каникулы касаются микрозаймов. Можно позвонить в микрофинансовую организацию и сказать, что человек мобилизован. Но именно сам мобилизованный изначально должен предупредить, что ему должны быть предоставлены кредитные каникулы», — сказал Анатолий Аксаков. Депутат Госдумы добавил, что подтверждения на право предоставления кредитных каникул следует отдать в кредитную организацию за время мобилизации и за месяц после. «Документы нужно предоставить в течение периода мобилизации плюс один месяц. Документы может принести сам мобилизованный или уполномоченное лицо», — заключил он. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. В Банке России объяснили, что требование предоставления кредитных каникул мобилизованным могут направить не только военнослужащие, но и доверенные лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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