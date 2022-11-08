Депутат Госдумы Аксаков: мобилизованные временно не будут платить по микрозаймам

Кредитные каникулы для мобилизованных россиян распространяются на займы, взятые в микрофинансовых организациях. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Кредитные каникулы касаются микрозаймов. Можно позвонить в микрофинансовую организацию и сказать, что человек мобилизован. Но именно сам мобилизованный изначально должен предупредить, что ему должны быть предоставлены кредитные каникулы», — сказал Анатолий Аксаков.
Депутат Госдумы добавил, что подтверждения на право предоставления кредитных каникул следует отдать в кредитную организацию за время мобилизации и за месяц после. «Документы нужно предоставить в течение периода мобилизации плюс один месяц. Документы может принести сам мобилизованный или уполномоченное лицо», — заключил он.
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Кредитные каникулы для мобилизованных россиян распространяются на займы, взятые в микрофинансовых организациях. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Кредитные каникулы касаются микрозаймов. Можно позвонить в микрофинансовую организацию и сказать, что человек мобилизован. Но именно сам мобилизованный изначально должен предупредить, что ему должны быть предоставлены кредитные каникулы», — сказал Анатолий Аксаков. Депутат Госдумы добавил, что подтверждения на право предоставления кредитных каникул следует отдать в кредитную организацию за время мобилизации и за месяц после. «Документы нужно предоставить в течение периода мобилизации плюс один месяц. Документы может принести сам мобилизованный или уполномоченное лицо», — заключил он. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. В Банке России объяснили, что требование предоставления кредитных каникул мобилизованным могут направить не только военнослужащие, но и доверенные лица.