Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин подписал документ о льготах Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Заемщик вправе в любой момент в течение действия кредитного договора обратиться к кредитору с требованием изменить условия на льготный период. В частности, срок мобилизации, участия в спецоперации, действия контракта, увеличенный на 30 дней», — говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации в России 21 сентября. Госдума ранее приняла законопроект, который позволяет мобилизованным получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. Документ опубликован на портале правовой информации. «Заемщик вправе в любой момент в течение действия кредитного договора обратиться к кредитору с требованием изменить условия на льготный период. В частности, срок мобилизации, участия в спецоперации, действия контракта, увеличенный на 30 дней», — говорится в документе. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации в России 21 сентября. Госдума ранее приняла законопроект, который позволяет мобилизованным получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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