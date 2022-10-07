Путин подписал документ о льготах
новость из сюжетаМобилизация в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Заемщик вправе в любой момент в течение действия кредитного договора обратиться к кредитору с требованием изменить условия на льготный период. В частности, срок мобилизации, участия в спецоперации, действия контракта, увеличенный на 30 дней», — говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации в России 21 сентября. Госдума ранее приняла законопроект, который позволяет мобилизованным получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам.
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