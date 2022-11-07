Пермяков предупредили об обрыве проводов из-за снега

Аварии на ЛЭП возможны из-за налипания мокрого снега
В среду, 9 ноября, жителей Пермского края ожидает неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и мокрый снег, который может оборвать провода ЛЭП.
«9 ноября 2022 года прогнозируются неблагоприятные погодные явления на территории Пермского края. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, отложение мокрого снега на проводах», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Спасатели рекомендуют пермякам не находиться около деревьев и обращать внимание на провода линий электропередачи. Как пешеходам, так и водителям следует быть особо внимательными на дорогах.
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