07 ноября 2022

Пермяков предупредили об обрыве проводов из-за снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварии на ЛЭП возможны из-за налипания мокрого снега Фото:

В среду, 9 ноября, жителей Пермского края ожидает неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и мокрый снег, который может оборвать провода ЛЭП.

«9 ноября 2022 года прогнозируются неблагоприятные погодные явления на территории Пермского края. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, отложение мокрого снега на проводах», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Спасатели рекомендуют пермякам не находиться около деревьев и обращать внимание на провода линий электропередачи. Как пешеходам, так и водителям следует быть особо внимательными на дорогах.

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В среду, 9 ноября, жителей Пермского края ожидает неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и мокрый снег, который может оборвать провода ЛЭП. «9 ноября 2022 года прогнозируются неблагоприятные погодные явления на территории Пермского края. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, отложение мокрого снега на проводах», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Пермскому краю. Спасатели рекомендуют пермякам не находиться около деревьев и обращать внимание на провода линий электропередачи. Как пешеходам, так и водителям следует быть особо внимательными на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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