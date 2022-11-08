Владимир Машков перечислил свердловчанам критерии отбора в школу Табакова

В школу Табакова попадут 24 человека со всей России, сообщил Машков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При выборе будущих актеров следует обращать внимание на речь, внешний вид, влияние родителей на ребенка и стрессоустойчивость. Об этом заявил заслуженный артист РФ Владимир Машков во время пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной прослушиваниям в Московскую театральную школу Табакова.

«Многие люди приходят в 15 лет, и у них чудовищная речь. Но ведь хорошая речь — то, чем должен быть славен русский театр, потому что у нас великая русская литература, которая требует очень внятной чувственной речи», — заявил Машков. Он отметил и тот факт, что уральцы, которые проходят кастинги в школу Табакова, имеют сложный говор. От него сложно избавиться, что вызывает дополнительные трудности.

Также актер заметил, что порой на кастинги приходят молодые люди, которые идут в профессию по желанию родителей. «Есть родители, которые хотят, чтобы их ребенок стал артистом. Они хотят этого больше, чем ребенок. Но это профессия чувственных и при этом осознанных людей. Стрессоустойчивости должно быть очень много. Это взрослая профессия, несмотря на ее игровую составляющую», — рассказал актер.

Всего в Екатеринбурге было подано больше 100 заявок, однако на курс в школу Табакова сможет попасть максимум 24 человека со всей России. Сколько будет отобрано человек в Екатеринбурге, покажет трехдневный кастинг. «Дай бог нам отобрать хоть одного, хоть двух, увидеть тех, кто по-серьезному хочет схватиться за эту профессию», — резюмировал Машков.

Артист проведет прослушивания с 11 по 13 ноября, где выберет свердловчан, которые получат шанс поступить в Московскую театральную школу Табакова. Абитуриенты смогут бесплатно обучаться театральной профессии у именитых мастеров, проживать в историческом центре Москвы и с первого курса играть на сцене в одном из ведущих театров России. Прослушивания также пройдут в Туле, Кемерове, Хабаровске, Красноярске, Краснодаре и Москве.