В Челябинской области ученика задержали за угрозу стрельбы в школе

Школьника задержали практически сразу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южноуральске (Челябинская область) силовики задержали девятиклассника, угрожавшего устроить стрельбу в школе. Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Сообщение об угрозе огнестрельным оружием ученикам и педагогам поступило на электронную почту одной из городских школ в ночь на 7 ноября. Директор, придя на работу, обратился в правоохранительные органы. Сотрудниками ФСБ был вычислен и совместно с полицейскими задержан подозреваемый, который учится в той же школе», — рассказал инсайдер.

По его словам, молодой человек отправил письмо с угрозами с электронной почты другого ученика. По факту происшествия в этот же день возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуры), которая предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. Даже если суд сочтет произошедшее не заслуживающим столь жесткого наказания, в биографии школьника останется «пятно», которое существенно ограничит его возможности во взрослой жизни. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев.