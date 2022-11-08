Глава ВГА Энергодара: вернувшиеся из Крыма дети будут учиться очно

Дети, вернувшиеся из Крыма в Энергодар (город в Запорожской области), готовы вновь приступить к учебе, несмотря на обстрелы городской инфраструктуры. Обучение будет проходить в очной форме. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.
«Несмотря на непрекращающиеся обстрелы городской инфраструктуры, школы наши готовы к возобновлению учебного процесса», — заявил Волга. Он добавил, что дети приступят к обучению уже 14 ноября.
Глава ВГА уточнил, что форма обучения будет исключительно очной. «Конечно же, форма обучения будет очной. Мы не приемлем заочного обучения. Самый лучший образовательный процесс — это личное общение учителя с учеником», — заключил Волга.
После начала спецоперации ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС. Тогда Александр Волга сообщил о планах по вывозу населения в случае ЧП, передает RT. Мобилизованные россияне оборудовали усиленную линию обороны вдоль береговой линии Днепра в районе города, сообщает MK.RU.
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Дети, вернувшиеся из Крыма в Энергодар (город в Запорожской области), готовы вновь приступить к учебе, несмотря на обстрелы городской инфраструктуры. Обучение будет проходить в очной форме. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. «Несмотря на непрекращающиеся обстрелы городской инфраструктуры, школы наши готовы к возобновлению учебного процесса», — заявил Волга. Он добавил, что дети приступят к обучению уже 14 ноября. Глава ВГА уточнил, что форма обучения будет исключительно очной. «Конечно же, форма обучения будет очной. Мы не приемлем заочного обучения. Самый лучший образовательный процесс — это личное общение учителя с учеником», — заключил Волга. После начала спецоперации ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС. Тогда Александр Волга сообщил о планах по вывозу населения в случае ЧП, передает RT. Мобилизованные россияне оборудовали усиленную линию обороны вдоль береговой линии Днепра в районе города, сообщает MK.RU.