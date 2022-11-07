Губернатор ХМАО назначила ответственного за борьбу с терроризмом

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назначила секретаря региональной антитеррористической комиссии Евгения Лейкома заместителем директора департамента региональной безопасности Югры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО — директор департамента региональной безопасности Александр Тиртока.
«Евгений Яковлевич Лейком назначен заместителем директора департамента региональной безопасности», — сказал Тиртока. В его функционал входит работа по борьбе с терроризмом и обеспечение территориальной обороны. До назначения Лейком занимал должность начальника управления по борьбе с терроризмом в аппарате губернатора ХМАО. Однако после появления нового департамента в окружном правительстве эта позиция была перемещена.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова переформатировала окружной департамент гражданской защиты населения в департамент региональной безопасности. Это позволит оперативно и комплексно решать вопросы, связанные с безопасностью населения и территории автономного округа.
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