07 ноября 2022

Губернатор ХМАО назначила ответственного за борьбу с терроризмом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, правительство хмао
Секретарь региональной антитеррористической комиссии назначен заместителем директора департамента региональной безопасности Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назначила секретаря региональной антитеррористической комиссии Евгения Лейкома заместителем директора департамента региональной безопасности Югры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО — директор департамента региональной безопасности Александр Тиртока.

«Евгений Яковлевич Лейком назначен заместителем директора департамента региональной безопасности», — сказал Тиртока. В его функционал входит работа по борьбе с терроризмом и обеспечение территориальной обороны. До назначения Лейком занимал должность начальника управления по борьбе с терроризмом в аппарате губернатора ХМАО. Однако после появления нового департамента в окружном правительстве эта позиция была перемещена.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова переформатировала окружной департамент гражданской защиты населения в департамент региональной безопасности. Это позволит оперативно и комплексно решать вопросы, связанные с безопасностью населения и территории автономного округа.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назначила секретаря региональной антитеррористической комиссии Евгения Лейкома заместителем директора департамента региональной безопасности Югры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО — директор департамента региональной безопасности Александр Тиртока. «Евгений Яковлевич Лейком назначен заместителем директора департамента региональной безопасности», — сказал Тиртока. В его функционал входит работа по борьбе с терроризмом и обеспечение территориальной обороны. До назначения Лейком занимал должность начальника управления по борьбе с терроризмом в аппарате губернатора ХМАО. Однако после появления нового департамента в окружном правительстве эта позиция была перемещена. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова переформатировала окружной департамент гражданской защиты населения в департамент региональной безопасности. Это позволит оперативно и комплексно решать вопросы, связанные с безопасностью населения и территории автономного округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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