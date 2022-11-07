Экс-замглавы курганского УМВД заявил о десятках судебных ошибок в его деле

08 ноября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Андрей Шамин (слева) выступал в суде по видеосвязи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший заместитель начальника УМВД Курганской области Андрей Шамин заявил, что показания свидетелей, которые те давали во время судебного процесса против него, отличаются от сведений, занесенных в протоколы. На заседании в Курганском областном суде, которое прошло 8 ноября, Шамин заявил, что обнаружил 60 таких нарушений, передает корреспондент URA.RU. «Это напрямую повлияло на вынесение приговора, когда я свидетелю задаю один вопрос, а в протоколе — противоположный ответ. Шестьдесят таких замечаний я указал суду», — рассказал Шамин. Он привел несколько примеров. Так, по его словам, директор одного из предприятий отвечал, что сотрудники полиции рассчитывались наличными деньгами и пробивался чек, а в протоколе внесено, что расчет был безналичным. По-разному выглядят показания одной из его подчиненных. В одном случае, по словам Шамина, она утверждала, что подделывала его подпись, а в другом указано, что не помнит. В августе бывшего замначальника областного УМВД Андрея Шамина признали виновным в коррупции и приговорили к 12 годам лишения свободы. Экс-начальник межмуниципального отдела УМВД РФ «Шадринский» Дмитрий Кокотеев получил десять лет лишения свободы, бухгалтер Светлана Арутюнян приговорена к пяти годам лишения свободы. Шамина и Кокотеева арестовали в марте 2020 года, обвинив в создании преступной схемы получения доходов, связанной с выдачей премий сотрудникам. Общий ущерб составил более 53 млн рублей. Осужденные подали апелляцию, из-за чего их дело рассматривают в областном суде.

Бывший заместитель начальника УМВД Курганской области Андрей Шамин заявил, что показания свидетелей, которые те давали во время судебного процесса против него, отличаются от сведений, занесенных в протоколы. На заседании в Курганском областном суде, которое прошло 8 ноября, Шамин заявил, что обнаружил 60 таких нарушений, передает корреспондент URA.RU. «Это напрямую повлияло на вынесение приговора, когда я свидетелю задаю один вопрос, а в протоколе — противоположный ответ. Шестьдесят таких замечаний я указал суду», — рассказал Шамин. Он привел несколько примеров. Так, по его словам, директор одного из предприятий отвечал, что сотрудники полиции рассчитывались наличными деньгами и пробивался чек, а в протоколе внесено, что расчет был безналичным. По-разному выглядят показания одной из его подчиненных. В одном случае, по словам Шамина, она утверждала, что подделывала его подпись, а в другом указано, что не помнит. В августе бывшего замначальника областного УМВД Андрея Шамина признали виновным в коррупции и приговорили к 12 годам лишения свободы. Экс-начальник межмуниципального отдела УМВД РФ «Шадринский» Дмитрий Кокотеев получил десять лет лишения свободы, бухгалтер Светлана Арутюнян приговорена к пяти годам лишения свободы. Шамина и Кокотеева арестовали в марте 2020 года, обвинив в создании преступной схемы получения доходов, связанной с выдачей премий сотрудникам. Общий ущерб составил более 53 млн рублей. Осужденные подали апелляцию, из-за чего их дело рассматривают в областном суде.