07 ноября 2022

Экс-замглавы курганского УМВД заявил о десятках судебных ошибок в его деле

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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, шамин андрей
Андрей Шамин (слева) выступал в суде по видеосвязи Фото:

Бывший заместитель начальника УМВД Курганской области Андрей Шамин заявил, что показания свидетелей, которые те давали во время судебного процесса против него, отличаются от сведений, занесенных в протоколы. На заседании в Курганском областном суде, которое прошло 8 ноября, Шамин заявил, что обнаружил 60 таких нарушений, передает корреспондент URA.RU.

«Это напрямую повлияло на вынесение приговора, когда я свидетелю задаю один вопрос, а в протоколе — противоположный ответ. Шестьдесят таких замечаний я указал суду», — рассказал Шамин.

Он привел несколько примеров. Так, по его словам, директор одного из предприятий отвечал, что сотрудники полиции рассчитывались наличными деньгами и пробивался чек, а в протоколе внесено, что расчет был безналичным. По-разному выглядят показания одной из его подчиненных. В одном случае, по словам Шамина, она утверждала, что подделывала его подпись, а в другом указано, что не помнит.

В августе бывшего замначальника областного УМВД Андрея Шамина признали виновным в коррупции и приговорили к 12 годам лишения свободы. Экс-начальник межмуниципального отдела УМВД РФ «Шадринский» Дмитрий Кокотеев получил десять лет лишения свободы, бухгалтер Светлана Арутюнян приговорена к пяти годам лишения свободы. Шамина и Кокотеева арестовали в марте 2020 года, обвинив в создании преступной схемы получения доходов, связанной с выдачей премий сотрудникам. Общий ущерб составил более 53 млн рублей. Осужденные подали апелляцию, из-за чего их дело рассматривают в областном суде.

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Бывший заместитель начальника УМВД Курганской области Андрей Шамин заявил, что показания свидетелей, которые те давали во время судебного процесса против него, отличаются от сведений, занесенных в протоколы. На заседании в Курганском областном суде, которое прошло 8 ноября, Шамин заявил, что обнаружил 60 таких нарушений, передает корреспондент URA.RU. «Это напрямую повлияло на вынесение приговора, когда я свидетелю задаю один вопрос, а в протоколе — противоположный ответ. Шестьдесят таких замечаний я указал суду», — рассказал Шамин. Он привел несколько примеров. Так, по его словам, директор одного из предприятий отвечал, что сотрудники полиции рассчитывались наличными деньгами и пробивался чек, а в протоколе внесено, что расчет был безналичным. По-разному выглядят показания одной из его подчиненных. В одном случае, по словам Шамина, она утверждала, что подделывала его подпись, а в другом указано, что не помнит. В августе бывшего замначальника областного УМВД Андрея Шамина признали виновным в коррупции и приговорили к 12 годам лишения свободы. Экс-начальник межмуниципального отдела УМВД РФ «Шадринский» Дмитрий Кокотеев получил десять лет лишения свободы, бухгалтер Светлана Арутюнян приговорена к пяти годам лишения свободы. Шамина и Кокотеева арестовали в марте 2020 года, обвинив в создании преступной схемы получения доходов, связанной с выдачей премий сотрудникам. Общий ущерб составил более 53 млн рублей. Осужденные подали апелляцию, из-за чего их дело рассматривают в областном суде.
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