В пермской полиции отреагировали на слухи о новой банде

Полиция в Перми расследует серию краж колес с автомобилей

08 ноября 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Полиция возбудила по факту краж уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Перми отреагировала на слухи о банде злоумышленников, которые похищают колеса с машин в Кировском районе города. По факту краж возбуждены уголовные дела, полицейские устанавливают причастных лиц, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. «В дежурную часть отдела полиции Кировского района обратились жители с сообщениями о хищении колес с их автомобилей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ „Кража“. В настоящее время устанавливают лиц, причастных к правонарушениям, проверяются места сбыта похищенного», — рассказали в пресс-службе. Злоумышленники похищали колеса с отечественных авто, так как на запчасти для российского автопрома выше всего спрос. В полиции заявили, что возможно кражи совершали отдельные граждане, а не группа злоумышленников. Ранее один из жителей района пожаловался в соцсетях, что с его машины сняли четыре колеса. В этом пермяк обвинил банду правонарушителей, которая, по его мнению, орудует в городе.

Полиция Перми отреагировала на слухи о банде злоумышленников, которые похищают колеса с машин в Кировском районе города. По факту краж возбуждены уголовные дела, полицейские устанавливают причастных лиц, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. «В дежурную часть отдела полиции Кировского района обратились жители с сообщениями о хищении колес с их автомобилей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ „Кража“. В настоящее время устанавливают лиц, причастных к правонарушениям, проверяются места сбыта похищенного», — рассказали в пресс-службе. Злоумышленники похищали колеса с отечественных авто, так как на запчасти для российского автопрома выше всего спрос. В полиции заявили, что возможно кражи совершали отдельные граждане, а не группа злоумышленников. Ранее один из жителей района пожаловался в соцсетях, что с его машины сняли четыре колеса. В этом пермяк обвинил банду правонарушителей, которая, по его мнению, орудует в городе.