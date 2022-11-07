07 ноября 2022

Житель Перми пожаловался на банду, которая ворует колеса у машин

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам пермяка, колеса похитили трое крупных мужчин Фото:

Житель Кировского района Перми пожаловался на банду злоумышленников, которые украли у его авто колеса. Об этом пермяк написал в telegram-канале «ЧП Пермь Новости».

«В Кировском районе! Работает банда! Снимает колеса с машин! Ездят на 13-й [Lada] белой без номеров и черной „Приоре“! Трое крупных мужчин», — передает telegram-канал. В пресс-службу УМВД по Перми направлен запрос.

Ранее URA.RU также рассказывало о молодежной банде, которая похищала чужие машины и детали от авто. Один из автомобилей несовершеннолетние преступники распилили на металлолом. Все преступники были осуждены.

У авто пермяка сняли все четыре колеса

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Житель Кировского района Перми пожаловался на банду злоумышленников, которые украли у его авто колеса. Об этом пермяк написал в telegram-канале «ЧП Пермь Новости». «В Кировском районе! Работает банда! Снимает колеса с машин! Ездят на 13-й [Lada] белой без номеров и черной „Приоре“! Трое крупных мужчин», — передает telegram-канал. В пресс-службу УМВД по Перми направлен запрос. Ранее URA.RU также рассказывало о молодежной банде, которая похищала чужие машины и детали от авто. Один из автомобилей несовершеннолетние преступники распилили на металлолом. Все преступники были осуждены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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