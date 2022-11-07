Житель Перми пожаловался на банду, которая ворует колеса у машин

По словам пермяка, колеса похитили трое крупных мужчин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Кировского района Перми пожаловался на банду злоумышленников, которые украли у его авто колеса. Об этом пермяк написал в telegram-канале «ЧП Пермь Новости».

«В Кировском районе! Работает банда! Снимает колеса с машин! Ездят на 13-й [Lada] белой без номеров и черной „Приоре“! Трое крупных мужчин», — передает telegram-канал. В пресс-службу УМВД по Перми направлен запрос.

Ранее URA.RU также рассказывало о молодежной банде, которая похищала чужие машины и детали от авто. Один из автомобилей несовершеннолетние преступники распилили на металлолом. Все преступники были осуждены.